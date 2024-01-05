Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Tulis soal Bencana, Sindir Saipul Jamil?

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:21 WIB
Dewi Perssik Tulis soal Bencana, Sindir Saipul Jamil?
Saipul Jamil Ditangkap, Dewi Perssik bilang begini (Foto: IG Dewi Perssik)
A
A
A

JAKARTA - Saipul Jamil ditangkap oleh polisi di jalur bus TransJakarta di kawasan Jakarta Barat, pada Jumat (5/1/2024) siang. Proses penangkapan itu bahkan sampai viral di media sosial lantaran Saipul diduga tersandung kasus narkoba.

Video penangkapan itu viral di media sosial dengan memperlihatkan sang pendangdut memohon-mohon kepada sekelompok orang hendak membawanya.

Dewi Perssik Tulis soal Bencana, Sindir Saipul Jamil?

Tak lama berselang usai viralnya video itu di media sosial, mantan istri Saipul Jamil, Dewi Perssik secara mendadak mengunggah beberapa foto di akun instagram miliknya. Fotonya memang tak menyiratkan apapun tapi caption di foto tersebut menuliskan kalimat sindiran yang diduga untuk mantan suaminya.

Sebelumnya, kisruh antara Saipul Jamil dan Dewi Perssik sempat memanas. Keduanya saling bongkar aib mengenai apa yang pernah terjadi dalam rumah tangga mereka dulu.

Meski tak secara gamblang menuliskan nama Saipul Jamil, tulisan soal bencana dan kondisi seseorang yang menangis mengarah kepada Saipul Jamil.

"Bencana apa kwencana yaa...hmmm abis ketawa-ketawa jadi nangis kan kesekian kalinya," tulis Dewi Perssik dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Jumat (5/1/2024).

Netizen pun turut menduga bahwa pesan itu ditulis Depe untuk mantan suaminya. Beberapa diantaranya membanjiri kolom komentar dengan memberikan informasi terkait penangkapan Saipul Jamil.

"Gwencana tertangkap lagi di pinggir jalan Jakbar," tulis @jec***

"Ada yang terciduk mami," tulis @bug***

"Saiful ditangkap," tulis @sep***

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
