Unggahan Saipul Jamil Sebelum Ditangkap Polisi Diduga Karena Narkoba

JAKARTA - Saipul Jamil ditangkap polisi di pinggir jalan. Ia diamankan karena keterlibatan kasus narkoba.

Beberapa waktu sebelum penangkapan terjadi, unggahan Instagram @saipuljamilreal memperlihatkan Saidul Jamil menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Muqorrobin yang beralamat di Jatiwaringin, Bekasi.

Dalam unggahan tersebut, Saipul Jamil terlihat mengenakan baju hitam merekam video wajahnya yang sedang sambil menjawab azan zuhur.

Tidak hanya itu saja, Saipul Jamil yang terlihat agamis mengunggah beberapa quotes yang berkaitan dengan agama Islam. Mulai dari quotes tentang sholat memperlancar rezeki, mengejar rezeki dan berkahnya, ujian dan keimanan, sedih penggugur dosa, keutamaan shalat isya berjamaah, cerita rasul, hingga cerita dari imam besar Al-Azhar.

Namun citra lelaki solehnya langsung luntur ketika video penangkapan Saipul Jamil yang dilakukan pihak kepolisian terungkap di akun media sosial @lambe_danu. Dalam video tersebut, Saipul Jamil terlihat menggunakan pakaian hitam seperti yang terlihat dalam unggahan cerita Instagram-nya yang terakhir.