Polisi Pastikan Tes Urine Saipul Jamil Negatif Narkoba

JAKARTA - Saipul Jamil menjalani pemeriksaan dan tes urine setelah diamankan polisi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Jumat (5/1/2024). Hasilnya, sang pedangdut dinyatakan negatif narkoba.

Kapolsek Tambora, Kompol Donny Agung Harvida kemudian mengungkapkan fakta menarik lain. “Saipul Jamil urinenya negatif. Tapi, asistennya (yang ditangkap bersamanya) positif,” ujarnya kepada awak media, pada Jumat (5/1/2024).

Lebih jauh Donny mengungkapkan, pihaknya memang tengah mengejar seseorang terkait kasus narkoba. “Tapi saat akan diamankan, di dalam mobil itu ada Saipul Jamil,” kata Donny menambahkan.

Alasan itu yang membuat Donny Agung Harvida mengatakan bahwa sang pedangdut diamankan bukan ditangkap. Karena sang pedangdut diamankan dalam proses penangkapan kasus narkoba.

“Namun begitu, kami masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan (Saipul Jamil). Kami masih mendalami semuanya,” tuturnya lagi.*

(SIS)