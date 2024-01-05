Saipul Jamil Diamankan Polisi, Warganet Ramai Silaturahmi ke Akun Instagram Pribadinya

JAKARTA - Kabar penangkapan Saipul Jamil di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, menjadi isu hangat di media sosial. Warganet yang penasaran dengan kasus sang pedangdut pun menggeruduk akun Instagram miliknya.

Unggahan terakhir mantan suami Dewi Perssik itu pada 20 Oktober 2023 pun ramai dengan komentar warganet terkait penangkapannya. “Turut bersukacita atas tertangkapnya Anda karena mengonsumsi narkoba,” kata @auffaell_.

Akun @168erl menambahkan, “Bang, apa sih enaknya narkoba? Lebih enak juga nasi hangat pakai ikan asin, sayur asem, dan sambel. Jangan lupa pakai kerupuk, Bang.” Akun @wifqii23 menambahkan, “Bang, katanya ketangkap?”

Polisi sudah mengonfirmasi kabar penangkapan Saipul Jamil. Kapolsek Tambora, Komple Donny Agung Harvida mengungkapkan, pihaknya masih mendalami kasus yang dihadapi sang pedangdut.