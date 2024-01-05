Biodata dan Agama Saipul Jamil yang Ditangkap Kasus Narkoba

JAKARTA - Saipul Jamil kembali menjadi sorotan publik. Saipul ditangkap oleh pihak berwenang di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat, atas dugaan terlibat kasus narkoba.

Saipul Jamil adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia yang sebelumnya bergabung dengan grup G4UL sebelum akhirnya berkarier solo. Lahir dengan nama Jamiluddin Purwanto pada 31 Juli 1980 di Serang, Banten.

Pada usia 41 tahun, dia mencapai kesuksesan dalam industri musik setelah berkolaborasi dengan Ira Swara dalam lagu berjudul Duet Sang Bintang. Saipul yang akrab disapa Bang Ipul ini pernah dinominasikan dalam kategori Best Dangdut di MTV Indonesia, meskipun akhirnya kalah oleh Trio Macan.

BACA JUGA: Kata Polisi soal Penangkapan Saipul Jamil

Bang Ipul sempat menikah dengan Dewi Perssik setelah berpacaran selama sekitar empat bulan. Pernikahan mereka dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pernikahan mereka dilanda masalah. Sekitar setahun setelahnya, Saipul mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Meski demikian, setelah tiga kali mediasi, mereka memutuskan untuk tetap bersama.

Namun, setahun berikutnya, kabar menyebutkan bahwa pasangan ini telah tinggal terpisah selama tiga bulan. Keadaan semakin rumit ketika ibunda Saipul meninggal pada 5 Oktober 2007, hanya enam jam setelah Saipul mengucapkan talak cerai kepada Dewi Perssik.

Pada 14 Januari 2008, Pengadilan Agama Jakarta Utara resmi mencatat talak cerai antara Saipul Jamil dan Dewi Perssik. Dengan itu, keduanya resmi bercerai.

Setelah berpisah dari Dewi Perssik, Saipul mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota Serang bersama Ruhyadi Kirtam Sanjaya. Namun, keduanya kalah dalam pemilihan kepala daerah oleh M. Bunyamin dan Tubagus Haerul Jaman.

Pada tahun 2011, Saipul Jamil melepas status dudanya dan menikah dengan Virginia Anggraeni, seorang peragawati keturunan Jawa-Belanda. Pernikahan mereka di Masjid Istiqomah, Bandung, Jawa Barat, diikuti dengan resepsi di Jakarta, namun sayangnya, pernikahan ini hanya bertahan selama enam bulan. Saipul mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol Cipularang KM 97 saat dalam perjalanan dari Cimahi menuju Jakarta.

Selama kariernya, Saipul terlibat dalam tiga film layar lebar, yaitu Setan Budeg (2008), Pijat Atas Tekan Bawah (2009), dan Arwah Kuntilanak Duyung (2011). Dia juga menjadi juri dan pembawa acara dalam berbagai acara pencarian bakat dangdut.