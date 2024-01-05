Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syok Ditangkap Lagi, Asma Ibra Azhari Kambuh saat Diperiksa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:11 WIB
Syok Ditangkap Lagi, Asma Ibra Azhari Kambuh saat Diperiksa
Ibra Azhari kembali ditangkap kasus narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat membeberkan kondisi kesehatan Ibra Azhari usai diamankan karena kasus narkoba untuk yang kelima kalinya.

Pria 54 tahun itu diamankan di Apartemen Kawasan Tangerang Selatan (Tangsel) pada Rabu 3 Januari 2024.

Wakil Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Retno Jordanus menjelaskan kondisi aktor era 90an itu.

Syok Ditangkap Lagi, Asma Ibra Azhari Kambuh saat Diperiksa

"Sehat cuman dia ada sedikit sakit mungkin karena abis tertangkap mentalnya drop kali ya," kata Retno di kantornya hari ini.

Selain itu, Retno juga menyebut kalau asma yang diidap Ibra sempat kambuh. Dia juga diberi obat khusus setelah menjalani tes kesehatan.

"Itu ada obat asma ternyata yang bersangkutan ada gejala asma," ujarnya.

Retno kemudian menjelaskan singkat terkait alasan Ibra kembali mengonsumsi barang haram tersebut.

"Dalam hal ini dia mungkin bertemu dengan kondisi yang ribet kondisi yang belum dia ceritakan," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
