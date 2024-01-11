Sarah Azhari Bantah Kabar Ibra Azhari Dibuang Keluarga

JAKARTA - Ibra Azhari saat ini masih mendekam di penjara, setelah tertangkap menggunakan narkoba untuk kesekian kalinya. Di tengah kasus yang menimpa kakak Sarah Azhari tersebut, muncul pemberitaan bahwa Ibra merasa dibuang oleh keluarganya.

Bukan tanpa sebab pemberitaan tersebut muncul ke permukaan. Pasalnya sejak ditangkap, Ibra belum juga dijenguk oleh keluarganya sendiri.

Akan tetapi, Sarah Azhari membantah tegas kabar tersebut. Ia justru mengatakan bahwa keluarga belum menjenguk Ibra lantaran permintaan langsung dari bintang sinetron Terlanjur Sayang (1996) tersebut.

”Kalau jenguk, Ibra sendiri nggak mau. Nggak perlu dijenguk yang penting urus dia aja katanya. Kalau dibilang ditinggal sama keluarga, nggak. Kita urus saja kebutuhan dia,” ujar Sarah dalam tayangan Pagi Pagi Ambyar.

Sarah Azhari bantah Ibra Azhari dibuang keluarga (Foto: Instagram/sazarita)





“Karena dia nggak mau (dijenguk). Jauh katanya tempatnya, dia nggak mau merepotkan keluarga. Kita urus dari segi kebutuhan dia," sambungnya.

Sarah pun menegaskan jika hubungan Ibra dengan keluarga bisa dikatakan cukup baik. Bahkan Ibran dan keluarga pun selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi.

”Keluarga alhamdulillah baik-baik saja, kita selalu komunikasi. Sebagian besar keluarga saya nggak tinggal di Indonesia, tapi kita selalu komunikasi lewat telepon, ngobrol, berembuk,” papar Sarah.