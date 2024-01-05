Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penampakan Ibra Azhari Pakai Baju Tahanan Usai 6 Kali Tersandung Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:43 WIB
Penampakan Ibra Azhari Pakai Baju Tahanan Usai 6 Kali Tersandung Kasus Narkoba
Ibra Azhari kembali ditangkap kasus narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ibra Azhari kembali berurusan dengan pihak kepolisian setelah diamankan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Rabu 3 Januari 2024.

Kakak Sarah Azhari itu tengah menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat hari ini.

Tak sendiri, Ibra menjalani tes kesehatan bersama perempuan yang diketahui berinisial NN.

Penampakan Ibra Azhari Pakai Baju Tahanan Usai 6 Kali Tersandung Kasus Narkoba

Saat digiring petugas menuju Sie Dokkes Polres Metro Jakarta Barat, Ibra hanya menundukan kepalanya dan memilih bungkam. Mengenakan baju tahanan, kedua tangan Ibra juga diborgol petugas.

Tak terlihat lagi ketampanan Ibra sebagai aktor era 90an. Kegagahannya pun seolah sirna setelah keluar masuk penjara karena kasus serupa.

Kini, Ibra harus mempertanggung jawabkan perbuatannya usai kepergok mengonsumsi sabu.

