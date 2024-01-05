Penampakan Ibra Azhari Pakai Baju Tahanan Usai 6 Kali Tersandung Kasus Narkoba

JAKARTA - Ibra Azhari kembali berurusan dengan pihak kepolisian setelah diamankan atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Rabu 3 Januari 2024.

Kakak Sarah Azhari itu tengah menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat hari ini.

Tak sendiri, Ibra menjalani tes kesehatan bersama perempuan yang diketahui berinisial NN.

BACA JUGA: Ibra Azhari Ditangkap Kasus Narkoba Bersama Artis Era 90an Berinisial NN

Saat digiring petugas menuju Sie Dokkes Polres Metro Jakarta Barat, Ibra hanya menundukan kepalanya dan memilih bungkam. Mengenakan baju tahanan, kedua tangan Ibra juga diborgol petugas.

Tak terlihat lagi ketampanan Ibra sebagai aktor era 90an. Kegagahannya pun seolah sirna setelah keluar masuk penjara karena kasus serupa.

Kini, Ibra harus mempertanggung jawabkan perbuatannya usai kepergok mengonsumsi sabu.

BACA JUGA: