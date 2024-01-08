Ibra Azhari Sebut Pakai Narkoba Lantaran Tak Dapat Nafkah Batin dari Istri

JAKARTA - Ibra Azhari membongkar alasannya mengonsumsi narkoba untuk keenam kalinya. Adik aktris senior Ayu Azhari itu mengaku, tengah menghadapi masalah rumah tangga dengan sang istri.

Karena permasalahan tersebut, Ibra tidak mendapatkan nafkah batin dari istri. “Sehingga, IBR melampiaskannya lewat narkotika bersama pacarnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, pada Senin (8/1/2024).

Dalam lanjutan keterangannya, Syahduddi mengungkapkan, Ibra Azhari dan sang kekasih, Nandya Nathasia sudah 2 tahun berpacaran. “Selama itu pula, mereka sering pakai narkoba bareng-bareng,” ujarnya menambahkan.

Untuk kasus narkoba keenam yang dihadapinya ini, Ibra Azhari disangkakan Pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan regulasi itu, Syahduddi mengatakan, Ibra berpotensi menghadapi hukuman kurung maksimal 12 tahun dan denda Rp8 miliar.

Ibra Azhari dan kekasihnya ditangkap polisi di apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu sisa pakai seberat 0,21 gram dan alat isap sabu alias bong.*

(SIS)