HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Sarah Azhari Saksikan Ibra Azhari Sakau Ketika Tinggal di Rumahnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:28 WIB
Cerita Sarah Azhari lihat Ibra Azhari sakau (Foto: IG Sarah)
A
A
A

JAKARTA - Sarah Azhari berbagi cerita mengenai sang kakak, Ibra Azhari yang sudah cukup lama kecanduan narkoba hingga akhirnya kembali ditangkap beberapa waktu lalu.

Di tahun 2010, Ibra pernah tinggal di rumahnya tak lama setelah Ibra dinyatakan bebas dari penjara.

Kala itu, Sarah menyaksikan sendiri ketika Ibra mengalami kecanduan hingga sakau.

"Tahun 2010 dia pernah sakit, gue lihat di depan mata gue. Gue kira dia mau (meninggal), sakit jantung gitu," ujar Sarah Azhari dikutip dari podcast Melaney Ricardo, Jumat (19/1/2024).

Sarah pun panik melihat kondisi Ibra mengingat sebelumnya dia tak pernah melihat kondisi kakaknya seperti itu.

"Dan di rumah cuma ada gue dan mbak gue (ART) yang perempuan, sedangkan dia gede orangnya. Ngangkatnya gimana. Mukanya sudah pucat, biru, keringetan kayak, aduh ngeri. Gue enggak pernah ngeliat abang gue kayak gitu," sambungnya.

Sarah menduga bahwa kala itu sang kakak ingin mencoba melepaskan diri dari kecanduan yang selama ini dialaminya. Terlebih Ibra saat itu tinggal bersamanya. Namun karena tak ada pengawasan dari dokter atau tempat rehabilitasi, sang kakak malah sakau.

"Dia sebenarnya pengin berhenti waktu itu, tahun 2010 itu dia mencoba, karena dia tinggal sama gue waktu itu jadi dia mencoba kali. Mungkin gak enak sama gue karena dia baru keluar dari penjara gitu terus tinggal sama gue. Dia pengen mencoba untuk bersih ternyata enggak bisa. Kalau dia berhenti total, ya kayak gitu jadinya, nagih, badannya kesakitan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
