Polisi Pastikan Ibra Azhari Positif Sabu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:56 WIB
Ibra Azhari kembali ditangkap kasus narkoba (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ibra Azhari baru saja menjalani tes kesehatan di Sie Dokkes Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (5/1/2024). Hasilnya, sang aktor positif menggunakan sabu.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Retno Jordanus.

"Benar kami mengamankan seorang public figure berinisial IA (Ibra Azhari-red) di salah satu apartemen di Tangerang Selatan, kemudian setelah itu kami juga menangkap seorang public figure juga berinisial NN perempuan," kata Retno Jordanus di kantornya, Jumat (5/1/2024).

"Tadi barusan kami melaksanakan cek kesehatan dan urine bahwa hasilnya methamphetamine dan amphetamine," sambungnya.

Retno menegaskan jika Ibra diamankan pada Rabu, 3 Januari 2024. Perihal jumlah barang buktinya, Retno belum menyampaikan secara detail karena pemeriksaan masih berlangsung.

Sementara itu, Retno menjelaskan secara singkat terkait alasan Ibra kembali mengonsumsi barang haram tersebut.

"Dalam hal ini dia mungkin bertemu dengan kondisi yang ribet kondisi yang belum dia ceritakan," paparnya.

Halaman:
1 2
