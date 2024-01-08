Lari dari Masalah, Ibra Azhari Sering Nyabu Bareng Selingkuhan di Apartemen

JAKARTA - Kecanduan Ibra Azhari terhadap barang haram, narkoba kembali membawanya ke balik jeruji besi.

Untuk keenam kalinya, Ibra ditangkap karena positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tidak sendirian, Ibra Azhari ditangkap bersama kekasihnya bernama Nandya Natasha di sebuah apartemen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.

"Mereka sudah 2 tahun berpacaran. Sudah 2 tahun berpacaran dan informasinya sudah sering menggunakan narkotika bersama-sama," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol. M. Syahduddi, dalam rilis yang digelar di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (8/1/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Ibra Azhari dan pacarnya yang menjadi selingkuhannya itu sudah berkali-kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama.

Padahal, Ibra baru bebas dari penjara karena kasus serupa pada November 2023.

"Dia terakhir keluar kan bulan November 2033 ini. Jadi sesaat setelah keluar dari penjara, kembali ia menggunakan narkotika," terangnya lagi.

