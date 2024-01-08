Kemungkinan Rehabilitasi Kecil, Ibra Azhari Bakal Dihukum Berat

JAKARTA - Artis Ibra Azhari dipastikan akan menerima hukuman jauh lebih berat dari sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi.

Sebab Ibra Azhari sudah enam kali ditangkap gara-gara mengkonsumsi narkoba.

"Ya (diberatkan). Karena memang terhadap orang yang sudah beberapa kali terlibat masalah hukum narkoba," kata Kombes Pol M Syahduddi saat rilis, pada Senin (8/1/2024).

"Kita akan mengupayakan sanksi hukum yang lebih berat daripada proses hukum sebelumnya," tambahnya.

Sehingga peluang Ibra Azhari untuk mendapatkan rehabilitasi juga sangat tipis. Mengingat penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti mulai dari sepakat sabu dan alat hisapnya.

"Yang jelas kita kedepankan proses hukumnya dulu. Karena barang bukti yang didapat juga cukup besar," jelas M Syahduddi.

"Dan semua petunjuk ataupun bukti-bukti yang mengarah kepada keterlibatan Ibra juga cukup kuat untuk kita lakukan proses hukum," sambungnya.

