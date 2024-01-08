Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kemungkinan Rehabilitasi Kecil, Ibra Azhari Bakal Dihukum Berat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:03 WIB
Kemungkinan Rehabilitasi Kecil, Ibra Azhari Bakal Dihukum Berat
Ibra Azhari bakal dihukum berat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Artis Ibra Azhari dipastikan akan menerima hukuman jauh lebih berat dari sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi.

Sebab Ibra Azhari sudah enam kali ditangkap gara-gara mengkonsumsi narkoba.

"Ya (diberatkan). Karena memang terhadap orang yang sudah beberapa kali terlibat masalah hukum narkoba," kata Kombes Pol M Syahduddi saat rilis, pada Senin (8/1/2024).

Kemungkinan Rehabilitasi Kecil, Ibra Azhari Bakal Dihukum Berat

"Kita akan mengupayakan sanksi hukum yang lebih berat daripada proses hukum sebelumnya," tambahnya.

Sehingga peluang Ibra Azhari untuk mendapatkan rehabilitasi juga sangat tipis. Mengingat penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti mulai dari sepakat sabu dan alat hisapnya.

"Yang jelas kita kedepankan proses hukumnya dulu. Karena barang bukti yang didapat juga cukup besar," jelas M Syahduddi.

"Dan semua petunjuk ataupun bukti-bukti yang mengarah kepada keterlibatan Ibra juga cukup kuat untuk kita lakukan proses hukum," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/33/2957053/cerita-sarah-azhari-saksikan-ibra-azhari-sakau-ketika-tinggal-di-rumahnya-W3e0rsKE70.jpg
Cerita Sarah Azhari Saksikan Ibra Azhari Sakau Ketika Tinggal di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/33/2952933/kondisi-rumah-tangga-ibra-azhari-dibongkar-sarah-azhari-istrinya-kan-nggak-ada-NX2rUokkJg.jpg
Kondisi Rumah Tangga Ibra Azhari Dibongkar Sarah Azhari: Istrinya kan Nggak Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/33/2952881/sarah-azhari-bantah-kabar-ibra-azhari-dibuang-keluarga-VzIBDGeFu9.jpg
Sarah Azhari Bantah Kabar Ibra Azhari Dibuang Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/33/2951634/lari-dari-masalah-ibra-azhari-sering-nyabu-bareng-selingkuhan-di-apartemen-cs5Ci2A3bI.jpg
Lari dari Masalah, Ibra Azhari Sering Nyabu Bareng Selingkuhan di Apartemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/33/2951572/ibra-azhari-sebut-pakai-narkoba-lantaran-tak-dapat-nafkah-batin-dari-istri-mMOFoJ7ckA.jpeg
Ibra Azhari Sebut Pakai Narkoba Lantaran Tak Dapat Nafkah Batin dari Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2950118/alasan-ibra-azhari-pakai-narkoba-lagi-YLi8crA2TB.jpg
Alasan Ibra Azhari Pakai Narkoba Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement