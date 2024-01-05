Ibra Azhari Ditangkap Kasus Narkoba Bersama Artis Era 90an Berinisial NN

JAKARTA - Ibra Azhari tak sendiri saat ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ditangkap pada Rabu, 3 Januari 2024 malam di salah satu apartemen kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, saudara Ayu Azhari ini diketahui diamankan bersama seorang artis era 90-an berinisial NN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pihaknya berhasil mengamankan salah seorang artis lawas berjenis kelamin perempuan berinisial NN, yang merupakan artis era tahun 1990-an.

"Wanita NN ini juga salah satu artis lawas, era 1990. Mereka kami amankan di salah satu apartemen di kawasan Tangerang Selatan pada Rabu (3/1/2024) malam sekira pukul 20.30 WIB," jelas Indrawienny.

Lebih lanjut dia juga menambahkan, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dengan alat berikutnya. Sayangnya ia belum menjelaskan secara detail terkait perempuan berinisial NN tersebut.

Ibra Azhari ditangkap kasus narkoba bersama artis era 90-an berinisial NN (Foto: Okezone)





"Masih kami dalami dan mohon waktu akan kami sampaikan secara detail terkait pengungkapan tersebut," tutur Indrawienny.

Berdasarkan catatan, Ibra Azhari pertama kali ditangkap tahun 2000, dan divonis dua tahun penjara. Kemudian, polisi kembali menangkapnya pada 2003 akibat kasus penyalahgunaan kokain dan ekstasi.