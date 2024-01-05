Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibra Azhari Ditangkap Kasus Narkoba Bersama Artis Era 90an Berinisial NN

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:16 WIB
Ibra Azhari Ditangkap Kasus Narkoba Bersama Artis Era 90an Berinisial NN
Ibra Azhari ditangkap kasus narkoba bersama artis era 90-an berinisial NN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ibra Azhari tak sendiri saat ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ditangkap pada Rabu, 3 Januari 2024 malam di salah satu apartemen kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, saudara Ayu Azhari ini diketahui diamankan bersama seorang artis era 90-an berinisial NN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pihaknya berhasil mengamankan salah seorang artis lawas berjenis kelamin perempuan berinisial NN, yang merupakan artis era tahun 1990-an.

"Wanita NN ini juga salah satu artis lawas, era 1990. Mereka kami amankan di salah satu apartemen di kawasan Tangerang Selatan pada Rabu (3/1/2024) malam sekira pukul 20.30 WIB," jelas Indrawienny.

Lebih lanjut dia juga menambahkan, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dengan alat berikutnya. Sayangnya ia belum menjelaskan secara detail terkait perempuan berinisial NN tersebut.

Ibra Azhari

Ibra Azhari ditangkap kasus narkoba bersama artis era 90-an berinisial NN (Foto: Okezone)


"Masih kami dalami dan mohon waktu akan kami sampaikan secara detail terkait pengungkapan tersebut," tutur Indrawienny.

Berdasarkan catatan, Ibra Azhari pertama kali ditangkap tahun 2000, dan divonis dua tahun penjara. Kemudian, polisi kembali menangkapnya pada 2003 akibat kasus penyalahgunaan kokain dan ekstasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/33/2957053/cerita-sarah-azhari-saksikan-ibra-azhari-sakau-ketika-tinggal-di-rumahnya-W3e0rsKE70.jpg
Cerita Sarah Azhari Saksikan Ibra Azhari Sakau Ketika Tinggal di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/33/2952933/kondisi-rumah-tangga-ibra-azhari-dibongkar-sarah-azhari-istrinya-kan-nggak-ada-NX2rUokkJg.jpg
Kondisi Rumah Tangga Ibra Azhari Dibongkar Sarah Azhari: Istrinya kan Nggak Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/33/2952881/sarah-azhari-bantah-kabar-ibra-azhari-dibuang-keluarga-VzIBDGeFu9.jpg
Sarah Azhari Bantah Kabar Ibra Azhari Dibuang Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/33/2951634/lari-dari-masalah-ibra-azhari-sering-nyabu-bareng-selingkuhan-di-apartemen-cs5Ci2A3bI.jpg
Lari dari Masalah, Ibra Azhari Sering Nyabu Bareng Selingkuhan di Apartemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/33/2951583/kemungkinan-rehabilitasi-kecil-ibra-azhari-bakal-dihukum-berat-sMCkBrfPI3.jpg
Kemungkinan Rehabilitasi Kecil, Ibra Azhari Bakal Dihukum Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/33/2951572/ibra-azhari-sebut-pakai-narkoba-lantaran-tak-dapat-nafkah-batin-dari-istri-mMOFoJ7ckA.jpeg
Ibra Azhari Sebut Pakai Narkoba Lantaran Tak Dapat Nafkah Batin dari Istri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement