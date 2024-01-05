Ibra Azhari Kembali Ditangkap Kasus Narkoba untuk Ke-6 Kalinya

JAKARTA - Aktor Ibra Azhari kebali diamankan terkait kasus narkoba untuk yang keenam kalinya. Kali ini, Ibra diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Penangkapan saudara Ayu Azhari ini terjadi lantaran kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu, bahkan telah dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi.

"Benar, (Ibra diamankan) Di apartemen daerah Tangsel kemarin (Kamis 4 Januari 2024)," kata Syahduddi melalui pesan singkat, Jum'at (5/1/2024).

Namun, polisi belum menjelaskan secara detail terkait kronologi penangkapan kakak dari Sarah Azhari tersebut.

