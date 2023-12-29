Ammar Zoni Rindu Anak Usai 2 Minggu Lebih Ditahan Gegara Kasus Narkoba

JAKARTA - Ammar Zoni sudah lebih dari dua minggu mendekam dibalik jeruji besi. Hal tersebut terjadi usai ia kembali ditangkap terkait kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya.

Di tengah kasus narkoba yang menjeratnya, kuasa hukum Ammar menyebut bahwa sang aktor kini mengalami kondisi psikologis yang tidak cukup baik. Pasalnya, ada banyak hal yang dipikirkan oleh pria 30 tahun itu usai kembali ditahan atas kasus narkoba.

"Kalau kondisi kesehatannya baik-baik saja," ujar kuasa hukum Ammar, Jon Mathias, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

"Tapi, mungkin psikisnya masih labil. Ya labil, karena yang lebih dipikirkan Ammar itu masalah kesehatan bapaknya yang dalam keadaan sakit. Kedua, soal anak-anaknya yang masih kecil. Ketiga hasil gugatan perceraian, itu yang (dipikirkan). Jadi pikirannya terganggu lah," sambungnya.

2 minggu lebih di penjara, Ammar Zoni kangen anak (Foto: Instagram/ammarzoni)





Saat ini, Ammar dan Jon Mathias masih berdiskusi untuk menghadapi sidang lanjutan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Irish Bella pada 4 Januari mendatang. Di tengah perceraiannya, pihak Ammar juga harus memikirkan soal permohonan rehabilitasi.

Kini, Jon Mathias mengaku tengah mempersiapkan berkas pengajuan rehabilitasi untuk kliennya. Namun, keputusan Ammar bisa menjalani rehab atau tidak, masih harus menunggu kabar dari hasil assessment.