Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tantangan Isel Fricella Berperan Jadi Diana dalam Tukang Bubur Pengen Naik Haji

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |23:34 WIB
Tantangan Isel Fricella Berperan Jadi Diana dalam <i>Tukang Bubur Pengen Naik Haji</i>
Tantangan Isel Fricella berperan jadi Diana dalam Tukang Bubur Pengen Naik Haji. (Foto: Instagram/@iselfircella)
A
A
A

  

DEPOK - Isel Fricella merupakan salah satu aktris muda yang terlibat dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Dia dipercaya untuk menghidupkan karakter Diana yang digambarkan sebagai perempuan feminin.

Diana merupakan anak kuliahan sekaligus teman kecil Syamsul si karakter utama dalam sinetron ini. Setelah dewasa, Diana justru jatuh cinta pada sahabat masa kecilnya tersebut.

“Tapi sulit bagi Diana mengungkapkan rasa sukanya kepada Syamsul karena mereka kan sudah berteman sejak kecil,” tutur sang aktris saat ditemui di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/1/2024). 

Isel Fricella menambahkan, “Dia dan Syamsul itu sebenarnya ada di area friendzone. Tapi Diana masih terus berharap cinta Syamsul. Kayak yang, ‘Ayo dong, tembak gue. Gimana sih kok enggak peka banget?’” 

Tantangan Isel Fricella berperan sebagai Diana dalam Tukang Bubur Pengen Naik Haji. (Foto: MNC Pictures)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement