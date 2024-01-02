Tantangan Isel Fricella Berperan Jadi Diana dalam Tukang Bubur Pengen Naik Haji

DEPOK - Isel Fricella merupakan salah satu aktris muda yang terlibat dalam sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Dia dipercaya untuk menghidupkan karakter Diana yang digambarkan sebagai perempuan feminin.

Diana merupakan anak kuliahan sekaligus teman kecil Syamsul si karakter utama dalam sinetron ini. Setelah dewasa, Diana justru jatuh cinta pada sahabat masa kecilnya tersebut.

“Tapi sulit bagi Diana mengungkapkan rasa sukanya kepada Syamsul karena mereka kan sudah berteman sejak kecil,” tutur sang aktris saat ditemui di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/1/2024).

Isel Fricella menambahkan, “Dia dan Syamsul itu sebenarnya ada di area friendzone. Tapi Diana masih terus berharap cinta Syamsul. Kayak yang, ‘Ayo dong, tembak gue. Gimana sih kok enggak peka banget?’”