Tayang Perdana, Sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji Gelar Syukuran

DEPOK - RCTI akhirnya menayangkan episode perdana sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, pada 1 Januari 2024. Merayakan debutnya, tim produksi sinetron tersebut menggelar syukuran dan santunan pada anak yatim.

Acara tersebut digelar di lokasi syuting sinetron tersebut yang terletak di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, momen pemotongan tumpeng dilakukan oleh sutradara sinetron tersebut, Yogi Yose.

“Sinetron ini berbeda sama sekali dengan pendahulunya, Tukang Bubur Naik Haji. Ia lebih relate dengan kehidupan anak muda karena genrenya juga lebih kekinian,” ujarnya saat ditemui di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (2/1/2024).

Yogi Yose menambahkan, sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji memilik alur cerita menarik. Sinetron ini menonjolkan kisah seorang anak yang ingin menaikkan haji ibunya yang telah tua.