Dibintangi Acha Septriasa, Film Suami yang Lain Tayang di Bioskop 4 Januari 2024

JAKARTA - Film 'Suami yang Lain', garapan Bawana Entertaiment dijadwalkan tayang di bioskop mulai 4 Januari 2024. Disutradarai John De Rantau, film ini bercerita tentang cinta segitiga antara Morgan Oey, Acha Septriasa dan Omar Daniel.

Sang sutradara menyebut alur cerita film ini sejatinya dekat dengan kehidupan nyata masyarakat Indonesia.

"Penonton akan dibawa untuk merasakan sedih dan ketegangan yang dialami para tokoh dalam film ini. Selama ini perempuan selalu menjadi korban dan yang selalu dipersalahkan," ucap John de Rantau saat press conference gala premier film 'Suami yang Lain' di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Bagaimana kalau sekarang perempuan yang berinisiatif seperti laki-laki apa yang akan terjadi? sebuah story yang memberikan alternatif pemikiran terhadap dunia patriarki," sambungnya.

Acha Septriasa bintangi film 'Suami Yang Lain' (Foto: Ravie/MPI)

Sementara itu, Acha Septriasa sendiri mengaku akan merasa rugi jika melewatkan perannya sebagai Olivia di film ini.