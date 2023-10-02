7 Tahun Menikah, Acha Septriasa Ungkap Sifat Bucinnya ke Suami

JAKARTA - Rumah tangga Acha Septriasa dan Vicky Kharisma kini telah memasuki usia 9 tahun. Mereka memutuskan menetap di Australia sejak 2016 lantaran pekerjaan Vicky.

Setelah nyaris 7 tahun membina rumah tangga, Acha masih tetap mesra dengan Vicky. Bintang film Love is Cinta ini kemudian mengungkap sifat bucinnya kepada sang suami.

Hal ini diketahui lewat unggahan Instagramnya. Acha membagikan potretnya bersama sang suami di tahun 2016 dan 2023.

"September 2023 vs March 2016. Kelihatan kan betapa bapernya 2016 dikasih bunga aja sampe berkaca-kaca," tulis Acha, dikutip pada Senin (2/11/2023).

"Virgo klo bucin maap gampang kasih aku 10 aku kasih 100 mudah meleyot," tambahnya.

