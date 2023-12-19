Sinopsis The Courier, Kisah Nyata Kerja Sama Agen AS dan Rusia Cegah Perang Nuklir

JAKARTA - Sinopsis film The Courier akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Courier adalah film mata-mata sejarah tahun 2020 yang disutradarai oleh Dominic Cooke dan ditulis oleh Tom O'Connor.

Film ini dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai Greville Wynne, dan didasarkan pada kisah nyata seorang pengusaha Inggris yang direkrut oleh Secret Intelligence Service untuk menjadi perantara pesan dengan sumber mata-mata Rusia Oleg Penkovsky (diperankan oleh Merab Ninidze) pada tahun 1960-an.[3] Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, dan Angus Wright juga turut membintangi.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 85% berdasarkan 214 ulasan, dengan rating rata-rata 6,8/10.

Sinopsis Film The Courier

Pada tahun 1960, Oleg Penkovsky, seorang pejabat Soviet tinggi dan perwira intelijen GRU dengan akses ke informasi rahasia tentang nuklir, merasa kecewa dengan kepemimpinan Khrushchev di tengah ancaman yang semakin besar dari perang nuklir dengan Amerika Serikat. Ia menghubungi CIA dan menawarkan untuk memberikan informasi yang dapat membantu mengurangi ketegangan situasi. CIA dan MI6 memutuskan lebih baik tidak menggunakan seorang agen dan malah memiliki seorang pengusaha biasa bertindak sebagai perantara.

Mereka mendekati salesman Greville Wynne untuk pergi ke Moskow dengan alasan mengeksplorasi peluang bisnis. Wynne menjalin hubungan bisnis yang tampak normal dengan Penkovsky dan yang terakhir membuat pengaturan dengan agen intelijen barat untuk memberikan informasi kepada mereka.

Dia meminta mereka untuk terus menggunakan Wynne sebagai kurir mereka secara rutin, dengan alasan bahwa dia akan berada di bawah radar Soviet. Awalnya menentang tugas tersebut, Wynne akhirnya setuju, sebagian setelah petugas CIA Emily Donovan menekankan bahwa usahanya bisa membantu mencegah perang nuklir dan juga setelah Penkovsky mengunjungi rumahnya dan mengatakan kepadanya bahwa nyawa Penkovsky dipertaruhkan pada keberhasilan Wynne.

Wynne menggunakan perjalanan bisnisnya ke Moskow untuk secara rutin membawa pesan dan paket yang diberikan oleh Penkovsky kepada CIA. Namun, hal ini merusak kehidupan pribadinya, di mana dia mulai berperilaku gelisah, membuat istrinya curiga bahwa dia mungkin berselingkuh.