Sambut Lebaran, Ada Maraton Film Transformers hingga Pesta Bintang New Family 100 di GTV

JAKARTA - Menyambut Hari Kemenangan, GTV hadirkan sederet program spesial bertajuk ‘Aksi Berbagi Hepi Lebaran’. Bagi pecinta film laga, ada Big Movies Spesial Lebaran.

GTV akan menghadirkan deretan film robot fenomenal, dari Transformers: Revenge of the Fallen, Transformers: Dark of the Moon, Transformers: Age of Extinction, dan Transformers: The Last Knight.

Deretan film Transformers itu akan tayang setiap hari di GTV, mulai 19 Maret hingga 28 Maret 2026, pukul 16.30 WIB. Tak hanya Transformers, libur Lebaran akan semakin meriah dengan game show New Family 100.

Game show populer itu akan menghadirkan sederet bintang dari komedian Azis Gagap, Vega Darwanti, Chika Jessica, Dwi Andhika, Fanny Ghassani, Meisita Lomania, Nabila Taqiyyah, dan Aldi Taher.

Dipandu Irfan Hakim, game show ini akan tayang dengan durasi lebih lama pada 21 dan 22 Maret pukul 19.15 WIB. Selain hiburan, ajang ini juga menjadi momen untuk berbagi bahagia untuk pejuang keluarga.