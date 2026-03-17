VISION+ Hadirkan Ragam Microdrama dengan Genre Terlengkap

JAKARTA - Microdrama dengan plot singkat, padat, dan bikin penasaran menjadi salah satu tontonan menarik yang bisa Anda temukan di VISION+. Ada ratusan judul yang akan tayang eksklusif setiap harinya.

Dari microdrama bergenre romance, konflik keluarga, hingga kisah penuh intrik yang bikin emosi naik turun. Semua itu bisa Anda nikmati di VISION+ dengan menonton streaming lewat tautan berikut ini. Berikut rekomendasi microdrama yang bisa Anda tonton.

1.Sugar Baby Diary

Diperankan oleh Wulan Guritno, microdrama Sugar Baby Diary bercerita tentang seorang mahasiswi bernama April yang juga berprofesi sebagai sugar baby. Namun hidupnya menjadi rumit ketika dia terjebak dalam cinta segitiga.

Ia jatuh cinta pada pria yang menjadi sugar daddy-nya namun tetap harus setia pada sang kekasih yang selama ini memperalatnya agar bisa bebas dari penjara akibat kasus narkoba. Mampukah April mendapatkan cintanya?

2.Benci Jadi Bucin

Nadya merupakan gadis cantik dan pintar, namun berasal dari keluarga kurang mampu yang harus menghadapi Moreno, mahasiswa kaya dan angkuh yang populer di kampus. Pertemuan mereka diawali dari insiden di mana mobil Moreno menabrak motor Nadya.

Pelan tapi pasti, hubungan mereka yang awalnya tidak akur berubah menjadi cinta. Sayang, ketika cinta itu tumbuh, Nadya dan Moreno harus terhalang perbedaan status sosial. Kondisi semakin rumit ketika Nadya akhirnya tahu kalau dirinya bukan dari keluarga sembarangan.

3.Asmara Tanpa Rencana

Microdrama ini bercerita tentang Chi Miao yang membantu temannya, Lin Qianqian menjalani kencan buta dengan berpura-pura menjadi saudara perempuannya, Chi Xiaoyi. Tanpa diduga, ia justru mulai berkencan dengan Fu Jinyan, CEO baru di perusahaan tempatnya bekerja.

Setelah berbagai kejadian tak terduga, Chi Miao kemudian mengetahui bahwa dirinya hamil anak Fu Jinyan. Akankah Jinyan tahu anak yang dikandung Chi Miao itu adalah anak biologisnya? Lalu akan seperti apa hubungan mereka selanjutnya?