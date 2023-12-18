Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Rogue, Megan Fox yang Eksotis di Tengah Kondisi Perang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |23:01 WIB
Sinopsis Film Rogue, Megan Fox yang Eksotis di Tengah Kondisi Perang
Sinopsis Film Rogue (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Rogue akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rogue adalah film thriller aksi Amerika tahun 2020 yang dibintangi oleh Megan Fox dan Philip Winchester, serta disutradarai oleh M. J. Bassett, yang juga menulis naskah film bersama putrinya, Isabella.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 64% berdasarkan 11 ulasan, dengan rating rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film Rogue

Di padang rumput Afrika Timur, seorang tentara bayaran bernama Samantha "Sam" O'Hara memimpin operasi dengan tim tentara bayaran multinasionalnya yang terdiri dari Elijah yang setia, Joey dan Bo yang ramah, Mike Barasa yang penuh konflik, serta Pata, seorang Maasai mantan jihadis.

Sinopsis Film Rogue, Megan Fox yang Eksotis di Tengah Kondisi Perang

Mereka dikirim dalam misi penyelamatan untuk mengambil Asilia Wilson, putri remaja seorang gubernur yang diculik untuk tebusan bersama dua teman sekolahnya, Chloe dan Tessa, oleh Zalaam, pemimpin sel teroris yang terafiliasi dengan al-Shabaab.

Melanggar rencana asal, Sam memutuskan untuk membebaskan kedua gadis lainnya juga. Namun, misi tersebut sukses, meskipun helikopter ekstraksi mereka ditembak jatuh oleh RPG. Saat dikejar di padang oleh milisi Zalaam, terjadi baku tembak hebat di atas tebing yang mengakibatkan beberapa tentara bayaran tewas, memaksa para yang selamat melarikan diri dengan melompat ke sungai di bawah, kehilangan sebagian besar peralatan dan telepon satelit mereka.

Setelah berkumpul kembali di tepi pantai, Chloe tewas oleh buaya dan Sam mendorong kelompok tersebut untuk terus maju untuk mencari cara menghubungi majikan mereka guna mengatur ekstraksi baru.

Saat melakukan perjalanan, tim menemukan peternakan satwa liar yang ditinggalkan milik pemburu yang mengkhususkan diri dalam perdagangan hewan liar untuk perdagangan hewan peliharaan eksotis dan bagian tubuh mereka untuk obat tradisional. Di malam hari, kelompok tersebut diserang oleh singa betina yang terlepas dari kandangnya dan sebelumnya telah membantai penghuni sebelumnya. Elijah menjadi korban pertama, sementara Bo terluka parah.

Sam dan Joey berhasil menemukan dan menghidupkan generator peternakan untuk memanggil ekstraksi, tetapi Barasa juga tewas dirobek oleh singa betina saat membantu mereka menghindarinya. Kelompok tersebut diminta untuk menunggu sampai fajar untuk helikopter baru. Pata memperingatkan mereka bahwa Zalaam tidak akan membiarkan Asilia melarikan diri begitu saja karena kekuatan yang dia miliki atas ayahnya. Pata juga mengakui masa lalunya sebagai jihadis, membuat Tessa terkejut, dan menceritakan bagaimana teroris itu membunuh keluarganya dan anak-anaknya sebagai balasan setelah dia meninggalkan kelompok militan tersebut.

