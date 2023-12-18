Sinopsis Film The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield vs Monster Kadal

JAKARTA - Sinopsis film The Amazing Spider-Man akan dibahas dalam artikel Okezone ini. The Amazing Spider-Man adalah film pahlawan super Amerika Serikat tahun 2012. Film ini diproduksi oleh Columbia Pictures bekerjasama dengan Marvel Entertainment, Laura Ziskin Productions, Arad Productions, Inc., dan Matt Tolmach Productions, serta didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing.

Film ini disutradarai oleh Marc Webb dan ditulis oleh James Vanderbilt, Alvin Sargent, dan Steve Kloves, berdasarkan cerita oleh Vanderbilt, dan dibintangi oleh Andrew Garfield sebagai Peter Parker / Spider-Man bersama Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Campbell Scott, Irrfan Khan, Martin Sheen, dan Sally Field.

Sinopsis Film The Amazing Spider-Man

Seorang Peter Parker muda menemukan kantor rumah ayahnya yang dirampok. Richard dan Mary Parker, orang tua Peter, mengumpulkan dokumen-dokumen tersembunyi, membawa Peter ke rumah Bibi May dan Paman Ben-nya, dan dengan misterius pergi.

Beberapa tahun kemudian, remaja Peter menghadiri Midtown Science High School; dia pintar tapi sosialnya canggung dan sering diintimidasi. Dia memiliki perasaan kepada Gwen Stacy, yang juga memiliki perasaan yang sama. Mengetahui bahwa ayahnya adalah teman Dr. Curt Connors, seorang ilmuwan di Oscorp di bidang genetika antar-spesies, Peter menyelinap ke Oscorp, di mana dia digigit oleh laba-laba yang dimodifikasi secara genetik. Dia mengembangkan kemampuan mirip laba-laba, kekuatan super, indera tajam, kegesitan, kecepatan, dan kemampuan untuk melekat di dinding.

Connors, yang tangan kanannya diamputasi, sedang melakukan percobaan untuk meregenerasi anggota tubuh. Peter menemukan potongan yang hilang dari eksperimen Connors di kertas ayahnya - "algoritma laju pembusukan". Dia mengunjungi Connors, mengungkapkan bahwa dia adalah putra Richard, dan memberikan algoritma itu pada Connors. Di rumah, Peter dan Ben bertengkar, dan Peter pergi.

Saat mencarinya, Ben mencoba menghentikan seorang pencuri yang Peter biarkan melarikan diri, ditembak, dan meninggal dalam dekapan Peter. Peter menggunakan kemampuan barunya untuk melacak penjahat yang cocok dengan deskripsi pembunuh. Dia membuat topeng dan kostum spandex untuk menyembunyikan identitasnya, dan membangun tembak-jaring mekanis. Saat makan malam dengan keluarga Gwen, dia menemukan bahwa ayahnya adalah kepala polisi George Stacy, yang tidak menyukai pahlawan vigilante baru itu. Peter mengungkapkan identitasnya kepada Gwen.

Setelah melihat keberhasilan dengan tikus laboratorium menggunakan DNA kadal, atasannya Connors, Rajit Ratha, menuntut agar Connors memulai uji coba manusia. Connors menolak untuk mempercepat prosedur pengujian obat dan membahayakan orang-orang tidak bersalah. Ratha memecat Connors dan memutuskan untuk menguji serumnya di rumah sakit Administrasi Veteran. Connors yang putus asa mencoba formula tersebut pada dirinya sendiri, pingsan, dan terbangun untuk menemukan bahwa lengannya yang hilang telah meregenerasi.

BACA JUGA: