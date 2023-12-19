Sinopsis Film The Amazing Spider-Man 2, Andrew Garfield vs Electro sang Manusia Listrik yang Posesif

JAKARTA - Sinopsis film The Amazing Spider-Man 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Amazing Spider-Man 2 adalah film pahlawan super Amerika tahun 2014 yang didasarkan pada karakter Marvel Comics, Spider-Man.

Film ini disutradarai oleh Marc Webb dari naskah yang ditulis oleh Alex Kurtzman, Roberto Orci, dan Jeff Pinkner, berdasarkan cerita yang dikonsepkan oleh ketiganya bersama James Vanderbilt. Ini adalah film Spider-Man teatrikal kelima, sekuel dari The Amazing Spider-Man (2012), dan film terakhir dalam seri The Amazing Spider-Man.

Film ini dibintangi oleh Andrew Garfield sebagai Peter Parker / Spider-Man, bersama Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Campbell Scott, Embeth Davidtz, Colm Feore, Paul Giamatti, dan Sally Field. Dalam film ini, Peter Parker berusaha melindungi pacarnya, Gwen Stacy, sambil menyelidiki kematian orangtuanya sekaligus menghadapi supervillain Electro dan kembalinya sahabatnya, Harry Osborn, yang sekarat akibat penyakit genetik mematikan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, The Amazing Spider-Man 2 mendapat rating persetujuan 51% berdasarkan 316 ulasan, dan rating rata-rata 5,8/10.

Sinopsis Film The Amazing Spider-Man 2

Mantan ilmuwan dan pengusaha Oscorp, Richard Parker, merekam pesan video untuk menjelaskan kepergiannya. Ia bersama istri, Mary Parker, mencoba melarikan diri dengan jet pribadi yang diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Jet itu jatuh, menewaskan pasangan itu.

Di masa kini, dua tahun setelah pertempurannya dengan Dr. Curt Connors,[b] anak laki-laki Richard dan Mary, Peter, terus melawan kejahatan sebagai Spider-Man dan menangkap penjahat Rusia, Aleksei Sytsevich. Karena keraguan Peter tentang hubungannya dengan pacarnya, Gwen Stacy, sejak dia berjanji kepada almarhum ayah Gwen untuk menjauh darinya, Gwen mengakhiri hubungan mereka setelah lulus dari sekolah menengah mereka.

Sahabat masa kecil Peter, Harry Osborn, pulang ke rumah untuk menjenguk ayahnya yang sakit parah, Norman Osborn, CEO Oscorp. Harry menjelaskan bahwa penyakitnya bersifat genetik dan saat itu adalah usia di mana penyakit itu pertama kali muncul. Norman meninggal, dan Harry diangkat sebagai CEO baru.

Sementara bekerja di laboratorium Oscorp, insinyur listrik yang pemalu, Max Dillon, secara tidak sengaja mengejutkan dirinya sendiri dan jatuh ke dalam tangki belut listrik yang dimodifikasi secara genetik. Mereka menyerangnya dan dia bermutasi menjadi pembangkit listrik hidup.

Sementara itu, Gwen memberitahu Peter bahwa dia mungkin akan pindah ke Inggris jika mendapatkan beasiswa ke Universitas Oxford. Tanpa sadar akan sejauh mana kekuatannya, Dillon menyusuri Times Square, secara tidak sengaja menyebabkan pemadaman listrik, dan dihentikan oleh Peter, sebagai Spider-Man. Dillon dibawa ke Institut Ravencroft, di mana dia diteliti oleh ilmuwan Jerman, Dr. Ashley Kafka.

Sementara itu, gejala pertama penyakit Harry mulai muncul, dan dia menggunakan informasi yang diberikan Norman padanya untuk menyimpulkan bahwa darah Spider-Man bisa menyelamatkannya. Dia meminta bantuan Peter, yang telah menjual foto Spider-Man ke Daily Bugle, untuk membantunya menemukan Spider-Man. Peter tidak yakin akan efek transfusi itu dan waspada terhadap kemungkinan Harry menderita mutasi yang sama dengan Dr. Connors.