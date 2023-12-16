Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggun C Sasmi Mulai Pasang dan Hias Pohon Natal Bersama Keluarga

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |19:00 WIB
Anggun C Sasmi Mulai Pasang dan Hias Pohon Natal Bersama Keluarga
Anggun C Sasmi hias dan pasang pohon natal bareng keluarga (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anggun C Sasmi tampak sangat bersemangat menyambut datangnya Hari Natal. Baru-baru ini ia bahkan membagikan momen memasang dan menghias pohon natal bersama anak semata wayangnya, Kirana Cipta Montana Sasmi serta sang suami, Christian Kretschmar.

Melalui akun Instagramnya, Anggun dan Kirana tampak asyik menghias pohon natal di kediaman mereka. Keduanya bahkan terlihat kompak menaruh dekorasi-dekorasi natal di pohon tersebut.

Suaminya, Kretschmar juga ikut serta membantu menghiasi pohon natal tersebut. Hiasan lonceng, bola-bola berwarna emas dan merah, serta hiasan permen natal juga digantungkan ke pohon natal berukuran sedang yang mereka taruh di sudut ruangan.

Agar momen menghias pohon natal semakin menyenangkan, Anggun pun turut memutar playlist khusus lagu-lagu natal. Selain agar momen tersebut makin menyenangkan, ia pun ingin agar nuansa natal semakin terasa.

Anggun C Sasmi

Anggun C Sasmi hias dan pasang pohon natal bareng keluarga (Foto: Instagram)

Unggahan tersebut telah ditonton sebanyak 235 ribu penonton dan mendapatkan likes sebanyak 10,9 ribu.

Melihat hangatnya kebersamaan keluarga kecil ini, netizen pun ikut tak sabar merayakan natal. Namun ada juga netizen yang salah fokus dengan anak Anggun.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Anggun jarang memamerkan wajah serta perkembangan Kirana di media sosial.

“The most exciting part banget ini design xmas tree,” kata akun Instagram @yan***.

Halaman:
1 2
