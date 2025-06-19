Intip Gaya Anggun Latihan Kickboxing untuk Series Hollywood

JAKARTA – Anggun tengah mempersiapkan diri untuk peran barunya dalam serial global REACHER yang tayang di Prime Video. Kabar ini menjadi kejutan besar bagi penggemarnya, terutama karena karakter yang akan ia mainkan menuntut kemampuan fisik luar biasa.

Dalam serial tersebut, Anggun akan memerankan karakter bernama Amisha, peran yang disebut sangat menantang secara fisik. Demi tampil maksimal, Anggun menjalani latihan intensif secara diam-diam bersama Cyril Benzaquen, juara dunia kickboxing tujuh kali.

“Saya sudah dikonfirmasi beberapa bulan lalu oleh tim produksi untuk peran Amisha. Ini peran yang sangat fisikal. Yang mengejutkan, Cyril Benzaquen yang sedang mempersiapkan perebutan gelar dunia ketujuhnya, bersedia meluangkan waktu melatih saya. Keajaiban Hollywood memang nyata,” ujar Anggun, Kamis (19/6/2025).

Intip Gaya Anggun Latihan Kickboxing untuk Series Hollywood (Foto: Ist)

Anggun mengaku harus menanggung rasa sakit selama proses latihan. “Peran ini benar-benar bertolak belakang dengan saya. Sangat menuntut secara fisik, padahal saya bukan orang yang biasa olahraga. Terakhir kali saya latihan keras itu saat ikut Dancing with the Stars di Prancis tiga tahun lalu. Jadi, untuk REACHER, saya benar-benar harus bersiap,” ungkapnya sambil tersenyum.

Kelelahan secara fisik, Anggun menegaskan kondisi mentalnya tetap prima. “Saya harus dalam kondisi terbaik secara mental, karena penonton tidak akan menduga saya memerankan karakter seperti ini,” lanjutnya.