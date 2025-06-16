Artis Top Luar Negeri yang Bakal Jadi Lawan Main Agnez Mo dan Anggun di Series Reacher

JAKARTA - Agnez Mo dan Anggun C Sasmi resmi bergabung sebagai pemain series Reacher Season 4. Keduanya akan beradu akting dengan Alan Ritchson serta para pemain baru lainnya.

Agnez Mo sendiri mengaku sangat antusias terlibat dalam series tersebut. Melalui unggahan di Instagram, pelantun Matahariku itu pun mengungkap perasaannya setelah resmi menjadi pemain Reacher Season 4.

Series ini akan menjadi ajang comeback Agnez Mo ke dunia akting setelah rehat selama 10 tahun.

"Aku berjanji pada diriku sendiri 10 tahun yang lalu, jika aku kembali ke akting, itu harus untuk peran yang benar-benar aku cintai. Karakter yang menantangku," tulis Agnez Mo dikutip Senin (16/6/2025).

Hal senada juga disampaikan Anggun C Sasmi. Dia sangat antusias ketika menerima tawaran syuting Reacher Season 4 bersama Agnez Mo dan para pemain lainnya.