Mengintip Aksi Ciamik Anggun C Sasmi di Solo

JAKARTA - Anggun C Sasmi baru saja tampil dalam konser penghormatan untuk Céline Dion di Kanada. Usai penampilan tersebut, Anggun terbang ke Indonesia untuk pertunjukan Persembahan Dari Solo di Pura Mangkunegaran.

Sesuai namanya, Anggun tampil manis dan ciamik dengan balutan busana daerah. Ia berhasil memukau para penonton dengan tepuk tangan meriah.

"Acara ini sangat dekat dengan hati saya, dan saya melakukan semua yang saya bisa untuk bisa melakukannya," ujar Anggun. “Adalah satu kehormatan untuk bisa bernyanyi di depan Kanjeng Gusti Pangeran Bhre Mangkunegaran X di dalam pendopo Kraton Mangkunegaran. Juga sempat berduet dengan penyanyi keroncong legendaris, ibu Waldjinah. Sebagai orang Jawa, pengalaman ini akan saya ingat seumur hidup.”