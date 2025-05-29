Intip Aksi Menawan Anggun Hibur Presiden Macron

JAKARTA - Penyanyi Anggun turut memeriahkan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 28 Mei 2025.

Dalam siaran pers Sekretariat Presiden, penampilan pertama dibuka dengan Tari Piring, dilanjutkan dengan pertunjukan musik bertema Paris oleh duet Alfred dan Aimee Saras. Mereka membawakan lagu-lagu seperti C’est Si Bon, Les Feuilles Mortes, hingga Wonderful World.

Sorak tepuk tangan pun menggema saat Tari Kecak dipentaskan dengan penuh semangat. Penampilan puncak malam itu ditutup oleh penyanyi Anggun C. Sasmi bersama Purwacaraka Orchestra yang membawakan lagu-lagu ikonik seperti Je Ne Regrette Rien, Mimpi, serta lagu daerah O Ulate dan Poco-Poco yang mengajak para tamu untuk turut bersuka cita.

Intip Aksi Menawan Anggun Hibur Presiden Macron (Foto: IG Anggun)

Sebelumnya, rangkaian santap malam kenegaraan dimulai dengan disajikannya hidangan khas Indonesia dengan cita rasa istimewa, mulai dari Sari Laut Jimbaran, Soto Banjar, Daging Sapi Maranggi, hingga kopi dan coklat. Santap malam tersebut juga diiringi beragam pertunjukan seni budaya yang mencerminkan perpaduan keindahan Nusantara dan Prancis.