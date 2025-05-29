Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Aksi Menawan Anggun Hibur Presiden Macron

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |15:55 WIB
Intip Aksi Menawan Anggun Hibur Presiden Macron
Intip Aksi Menawan Anggun Hibur Presiden Macron (Foto: IG Anggun)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Anggun turut memeriahkan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto menyambut  kunjungan kenegaraan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 28 Mei 2025.

Dalam siaran pers Sekretariat Presiden, penampilan pertama dibuka dengan Tari Piring, dilanjutkan dengan pertunjukan musik bertema Paris oleh duet Alfred dan Aimee Saras. Mereka membawakan lagu-lagu seperti C’est Si Bon, Les Feuilles Mortes, hingga Wonderful World.

Sorak tepuk tangan pun menggema saat Tari Kecak dipentaskan dengan penuh semangat. Penampilan puncak malam itu ditutup oleh penyanyi Anggun C. Sasmi bersama Purwacaraka Orchestra yang membawakan lagu-lagu ikonik seperti Je Ne Regrette Rien, Mimpi, serta lagu daerah O Ulate dan Poco-Poco yang mengajak para tamu untuk turut bersuka cita.

Anggun
Intip Aksi Menawan Anggun Hibur Presiden Macron (Foto: IG Anggun)

Sebelumnya, rangkaian santap malam kenegaraan  dimulai dengan disajikannya hidangan khas Indonesia dengan cita rasa istimewa, mulai dari Sari Laut Jimbaran, Soto Banjar, Daging Sapi Maranggi, hingga kopi dan coklat. Santap malam tersebut juga diiringi beragam pertunjukan seni budaya yang mencerminkan perpaduan keindahan Nusantara dan Prancis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166255/anggun_c_sasmi-Z3Nf_large.jpg
Anggun Pantau dari Jauh Kondisi Indonesia: Hati-Hati Saudaraku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/206/3148643/anggun_c_sasmi-64Q8_large.jpeg
Intip Gaya Anggun Latihan Kickboxing untuk Series Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/206/3147876/agnez_mo-GOS4_large.jpg
Artis Top Luar Negeri yang Bakal Jadi Lawan Main Agnez Mo dan Anggun di Series Reacher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147859/anggun_c_sasmi-DI0x_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Anggun, Penyanyi Indonesia yang Bakal Bintangi Serial Reacher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132590/anggun_c_sasmi-Lv8X_large.jpg
Anggun C Sasmi Kenang Sosok Paus Fransiskus: Penyeru Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116654/anggun_c_sasmi-wboF_large.jpg
Biodata Anggun C Sasmi, Penyanyi yang Geram Usai Dituduh Dukung Zionis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement