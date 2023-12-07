Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

RCTI Bersama Langit Musik Kembali Mempersembahkan Indonesian Music Awards 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:13 WIB
RCTI Bersama Langit Musik Kembali Mempersembahkan Indonesian Music Awards 2023
Indonesia Music Awards 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses di tahun sebelumnya, RCTI bersama Langit Musik kembali menggelar apresiasi bergengsi bagi insan musik tanah air Indonesian Music Awards 2023. Malam puncak Indonesian Music Awards 2023 digelar pada tanggal 7 Desember 2023 dan disiarkan secara langsung dari salah satu studio tercanggih di Asia yakni studio RCTI+, Jakarta.

Nominasi yang terpilih ditentukan berdasarkan hasil survey Digital Review Musik Indonesia serta data dari Langit Musik di tahun 2023. Proses penjurian dilakukan oleh asosiasi musik director bersama dengan Langit Musik. Langit musik mengeluarkan list nominasi pada setiap kategori yang kemudian dinilai kembali oleh perwakilan dari asosiasi musik director bersama dengan Langit Musik. Total akan ada 14 piala yang akan diberikan kepada musisi papan atas Indonesia pada pagelaran Indonesian Music Awards 2023.

RCTI Bersama Langit Musik Kembali Mempersembahkan Indonesian Music Awards 2023

Voting telah selesai dilakukan melalui aplikasi Langit Musik selama periode 7 November - 5 Desember 2023 oleh masyarakat Indonesia. Penganugerahan piala Indonesian Music Awards 2023 akan diberikan pada Malam Puncak Indonesian Music Awards 2023 yang akan dimeriahkan oleh penampilan dari musisi papan atas Indonesia seperti The Changcuters, Happy Asmara, Rizky Febian, Mahalini, Lesti Kejora, Tiara Andini, Batas Senja, Ghea Indrawari, Putri Ariani, Kotak, TBA, Erica Carl, Wika Salim, Richard Jersey.

Tak hanya dimeriahkan oleh musisi papan atas, deretan artis Tanah Air yang akan membacakan nominasi di Indonesian Music Awards 2023 antara lain Thariq Halilintar, Aldi Taher, Marshel Widianto, Rizwan Fadhilah, Fuji An, El Rumi, Rizky Billar, Un1ty, Andi Rianto, dan Boiyen.

Jadilah saksi dari penganugerahan piala penghargaan musisi papan atas Indonesia dalam Indonesian Music Awards 2023 yang akan dipandu oleh Raffi Ahmad dan Rina Nose serta blue carpet yang akan dipandu oleh Evan Sanders dan Erica Carl pada Kamis, 7 Desember 2023 pukul 21.30 LIVE di RCTI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement