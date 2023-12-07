RCTI Bersama Langit Musik Kembali Mempersembahkan Indonesian Music Awards 2023

JAKARTA - Setelah sukses di tahun sebelumnya, RCTI bersama Langit Musik kembali menggelar apresiasi bergengsi bagi insan musik tanah air Indonesian Music Awards 2023. Malam puncak Indonesian Music Awards 2023 digelar pada tanggal 7 Desember 2023 dan disiarkan secara langsung dari salah satu studio tercanggih di Asia yakni studio RCTI+, Jakarta.

Nominasi yang terpilih ditentukan berdasarkan hasil survey Digital Review Musik Indonesia serta data dari Langit Musik di tahun 2023. Proses penjurian dilakukan oleh asosiasi musik director bersama dengan Langit Musik. Langit musik mengeluarkan list nominasi pada setiap kategori yang kemudian dinilai kembali oleh perwakilan dari asosiasi musik director bersama dengan Langit Musik. Total akan ada 14 piala yang akan diberikan kepada musisi papan atas Indonesia pada pagelaran Indonesian Music Awards 2023.

Voting telah selesai dilakukan melalui aplikasi Langit Musik selama periode 7 November - 5 Desember 2023 oleh masyarakat Indonesia. Penganugerahan piala Indonesian Music Awards 2023 akan diberikan pada Malam Puncak Indonesian Music Awards 2023 yang akan dimeriahkan oleh penampilan dari musisi papan atas Indonesia seperti The Changcuters, Happy Asmara, Rizky Febian, Mahalini, Lesti Kejora, Tiara Andini, Batas Senja, Ghea Indrawari, Putri Ariani, Kotak, TBA, Erica Carl, Wika Salim, Richard Jersey.

Tak hanya dimeriahkan oleh musisi papan atas, deretan artis Tanah Air yang akan membacakan nominasi di Indonesian Music Awards 2023 antara lain Thariq Halilintar, Aldi Taher, Marshel Widianto, Rizwan Fadhilah, Fuji An, El Rumi, Rizky Billar, Un1ty, Andi Rianto, dan Boiyen.

Jadilah saksi dari penganugerahan piala penghargaan musisi papan atas Indonesia dalam Indonesian Music Awards 2023 yang akan dipandu oleh Raffi Ahmad dan Rina Nose serta blue carpet yang akan dipandu oleh Evan Sanders dan Erica Carl pada Kamis, 7 Desember 2023 pukul 21.30 LIVE di RCTI.