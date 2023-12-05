MNC Pictures Rilis Film Petualangan Anak Penangkap Hantu, Jose Poernomo: Aktornya Anak-anak

JAKARTA - MNC Pictures kembali merilis film terbarunya berjudul Petualangan Anak Penangkap Hantu. Film kali ini cukup berbeda karena bergenre kids adventure.

Film Petualangan Anak Penangkap Hantu berkisah tentang tentang tiga orang anak bernama Rafi, Chacha, dan Zidan yang tergabung dalam kelompok Anak Penangkap Hantu.

Ketiganya dimintai bantuan oleh Gita yang tinggal di desa terpencil yang telah lama dilanda kekeringan dan teror oleh penunggu hutan yang sering menculik penduduk desa.

Saat hendak membongkar kejadian aneh yang mereka duga hanyalah perbuatan manusia biasa, mereka mulai mendapat gangguan-ganguan supranatural yang tak dapat mereka jelaskan.