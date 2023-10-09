Sinetron Jalan Keadilan Tayang Perdana, MNC Pictures Gelar Syukuran

JAKARTA - MNC Pictures kembali menghadirkan tontonan yang menarik untuk masyarakat. Tepat hari ini, Senin 9 Oktober 2023, sinetron Jalan Keadilan tayang secara perdana di MNCTV setiap pukul 15.20 WIB.

Untuk merayakan penayangan perdana sinetron Jalan Keadilan, para pemain dan kru pun menggelar syukuran dan juga nonton bareng. Berlangsung di Studio Persari, Jakarta Selatan, acara tersebut juga sekaligus mengadakan santunan untuk anak-anak yatim.

Head Drama 8 MNC Pictures, Yudho Indrowiyono menjelaskan sinetron Jalan Keadilan bercerita tentang tiga anak yang ganteng dan cantik. Mereka tinggal di rumah singgah.

“Masing-masing anak itu punya kemampuan, ada yang punya six sense, ada yang jago fighting, ada juga yang jago IT. Jadi mereka sedang mencari jati diri masing-masing,” ujar Yudho dalam konferensi pers sinetron Jalan Keadilan di Studio Persari, Senin (9/10/2023).

Sementara itu, Eksekutif Produser, Harli mengatakan cerita sinetron ini cukup ringan dan relate dengan kehidupan sehari-hari.