Sinopsis Film Kill Chain, Kisah Dua Pembunuh Kejam

JAKARTA - Sinopsis film Kill Chain akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kill Chain adalah film thriller kriminal neo-noir Amerika tahun 2019 yang ditulis dan disutradarai oleh Ken Sanzel.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Enrico Colantoni, Anabelle Acosta, Angie Cepeda, Eddie Martinez, Alimi Ballard, dan Ryan Kwanten.

Menurut ulasan IMDb, film ini mendapatkan point 5/10.

Sinopsis Film Kill Chain

Dua pria tangguh berjaket kulit keluar dari mobil, mencibir sebelum memasuki Hotel Franco yang kumuh, yang tampaknya kosong. Namun, tiba-tiba seorang wanita berlumuran darah setengah berpakaian memegang pistol mengintip ke bawah di resepsi, di mana pria tangguh itu berlama-lama.

Araña Cage (Nicolas Cage) merenung di belakang gedung dan memeriksa revolvernya. Araña mendekati orang-orang tangguh itu dengan kesan terbaiknya.

Namun dengan sendirinya, orang-orang tangguh itu menyukainya. Mereka menyita senjatanya. Araña menyebutkan bahwa mereka membutuhkan waktu lama untuk berputar-putar di sekitar blok dan semacamnya; balas pria tangguh itu, mengatakan bahwa mereka perlu memeriksa fotonya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka memiliki pria yang tepat.