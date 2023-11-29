Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Marksman, Pensiunan Marinir sang Penjaga Perbatasan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:01 WIB
Sinopsis Film The Marksman
Sinopsis Film The Marksman (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film The Marksman akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Marksman adalah film aksi drama Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Robert Lorenz.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba, dan Teresa Ruiz. Film ini menceritakan seorang peternak yang pendiam dan mantan Marinir, tinggal di sebuah kota perbatasan Arizona, yang harus membantu seorang bocah laki-laki yang melarikan diri dari kartel narkoba Meksiko.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 39% berdasarkan 108 ulasan, dengan rating rata-rata 5,3/10.

Sinopsis Film The Marksman

Mantan Penembak Jitu Korps Marinir AS dan veteran Perang Vietnam, Jim Hanson, seorang duda, tinggal di sepanjang perbatasan Arizona-Meksiko bersama anjingnya, Jackson. Sambil mengurus peternakannya, yang tertunggak pembayarannya, dia melaporkan penyeberangan batas ilegal ke Patroli Perbatasan Amerika Serikat, di mana putri tirinya, Sarah, bekerja.

Sinopsis Film The Marksman

Suatu hari dia bertemu dengan Rosa dan putranya Miguel, warga negara Meksiko yang melarikan diri dari Mafia Meksiko. Ketika Hanson menelepon patroli perbatasan, geng kartel pimpinan Mauricio mendekati dan terjadi baku tembak, di mana Hanson menembak dan membunuh saudara laki-laki Mauricio dan Rosa terluka parah. Sebelum meninggal, Rosa memberi Hanson alamat keluarganya di Chicago dan sebuah tas berisi uang, memohon agar dia membawa Miguel ke sana, yang akhirnya disetujui secara enggan oleh Hanson.

Patroli perbatasan tiba setelah kematian Rosa dan membawa Miguel. Salah satu anggota kartel datang dan mengklaim bahwa dia adalah kerabat Miguel. Hanson secara kebetulan melihat mobil mereka di sana dan membawa Miguel diam-diam untuk keamanannya. Sementara itu, geng tersebut memberi suap kepada petugas patroli yang korup untuk masuk ke Amerika Serikat, dan melakukan perburuan sendiri untuk mencari Miguel.

Setelah Hanson menggunakan kartu kreditnya untuk memperbaiki truknya, Mauricio melacak keduanya ke Route 66 di Oklahoma. Namun perjalanan mereka terganggu ketika seorang petugas patroli menghentikan mereka dan meminta Hanson masuk ke mobil patroli dengan alasan tertentu. Petugas tersebut kemudian menelepon geng tersebut untuk menyerahkan Miguel, yang membuat Hanson curiga. Mengetahui bahwa polisi tersebut korup, Hanson menghadapinya dan terjadi perkelahian. Hanson dan Miguel melarikan diri ke sebuah bukit terdekat, di mana mereka menyaksikan kedatangan geng kartel dan menginterogasi kasar petugas (yang sadar dari pingsan), lalu menembaknya mati.

