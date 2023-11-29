Sinopsis Film Vice, Kisah Wapres AS Paling Berpengaruh

JAKARTA - Sinopsis film Vice akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Vice adalah film drama komedi hitam satir politik biografi Amerika tahun 2018. Disutradarai, ditulis, dan diproduksi bersama oleh Adam McKay.

Film ini dibintangi oleh Christian Bale sebagai mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney, dengan Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Justin Kirk, Tyler Perry, Alison Pill, Lily Rabe, dan Jesse Plemons dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 65% berdasarkan 367 ulasan, dengan rating rata-rata 6,7/10.

Sinopsis Film Vice

Vice dinarasikan oleh Kurt, seorang veteran fiktif dari perang Afghanistan dan Irak. Film ini menghadirkan kisah pada tahun 1963, Dick Cheney bekerja sebagai lineman di Wyoming setelah alkoholismenya membuatnya keluar dari Universitas Yale. Setelah Cheney dihentikan oleh polisi lalu lintas karena mengemudi dalam keadaan mabuk, istrinya, Lynne, mengatakan kepadanya untuk membersihkan hidupnya atau dia akan meninggalkannya.

Pada tahun 1969, Cheney magang di Gedung Putih sebagai Administrasi Nixon. Bekerja di bawah penasihat ekonomi Nixon, Donald Rumsfeld, Cheney menjadi operator politik yang cerdik saat ia menjaga komitmen kepada istrinya dan putri-putri mereka, Liz dan Mary.

Cheney tanpa sengaja mendengar Henry Kissinger membicarakan pemboman rahasia Kamboja dengan Presiden Richard Nixon, yang mengungkap kekuatan sebenarnya dari cabang eksekutif kepada Cheney. Sikap kasar Rumsfeld menyebabkan dia dan Cheney menjauh dari Nixon, yang berdampak baik bagi keduanya; setelah pengunduran diri Nixon, Cheney naik ke posisi Kepala Staf Gedung Putih untuk Presiden Gerald Ford, sementara Rumsfeld menjadi Menteri Pertahanan.

Media kemudian menamai perombakan mendadak dalam kabinet tersebut sebagai Pembantaian Halloween. Selama masa jabatannya, seorang Antonin Scalia muda memperkenalkan teori eksekutif tunggal kepada Cheney.

Setelah Ford kalah dalam pemilihan, Cheney mencalonkan diri untuk Kongres di Wyoming. Setelah memberikan pidato kampanye yang canggung dan tidak karismatik, Cheney mengalami serangan jantung pertamanya. Saat ia pulih, Lynne berkampanye atas nama suaminya, membantunya memenangkan kursi di Dewan Perwakilan AS.

Selama Administrasi Reagan, Cheney mendukung sejumlah kebijakan konservatif yang menguntungkan industri bahan bakar fosil, serta penghapusan doktrin keadilan FCC, yang menyumbang pada munculnya Fox News, radio talk show konservatif, dan peningkatan tingkat polarisasi partai di Amerika Serikat.

Selanjutnya, Cheney menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden George H. W. Bush selama Perang Teluk. Di luar politik, Cheney dan Lynne menerima kenyataan bahwa putri mereka yang lebih muda, Mary, mengumumkan diri sebagai lesbian. Meskipun Cheney memiliki ambisi untuk maju sebagai presiden, ia memutuskan untuk pensiun dari kehidupan publik karena kurangnya antusiasme dalam jajak pendapat presiden untuknya dan untuk melindungi Mary dari sorotan media.

Cheney menjadi CEO Halliburton sementara istrinya memelihara anjing golden retriever dan menulis buku. Sebuah epilog palsu yang sarkastis mengklaim bahwa Cheney menjalani sisa hidupnya sehat dan bahagia di sektor swasta dan kredit mulai bergulir, hanya untuk berakhir tiba-tiba saat film berlanjut.