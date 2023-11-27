Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eva Manurung Minta Virgoun dan Febby Carol Tak Ganggu Hubungannya dengan Jordan Ali

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:00 WIB
Eva Manurung Minta Virgoun dan Febby Carol Tak Ganggu Hubungannya dengan Jordan Ali
Inara Rusli minta anak-anaknya tak ganggu hubungannya dengan Jordan Ali (Foto: Instagram/evamanurung1105)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Eva Manurung dengan Jordan Ali hingga kini masih belum bisa diterima oleh dua buah hatinya, Febby Carol dam Virgoun. Bahkan Febby dan Virgoun pun sama-sama menentang hubungan Eva dengan pacar brondongnya tersebut.

Saking tak sukanya Virgoun dengan hubungan ibunya dan Jordan Ali, pelantun Diary Depresiku itu sampai memberhentikan uang bulanan untuk Eva. Bahkan, hadiah mobil yang dijanjikan Virgoun juga batal diberikan kepada ibundanya.

Kendati begitu, Eva tampaknya tak patah semangat untuk tetap memperjuangkan hubungannya dengan pria 31 tahun itu. Malahan, ia kini justru meminta agar Eva Manurung tidak banyak berbicara di media dan menjelekkan dirinya.

"Cuma yang aku minta untuk anak-anakku tercinta Febby and Virgoun, setop untuk si Febby, setop nak jangan terlalu banyak bicara di luar, umbar umbar semua-maunya sampai mami dicap seperti ini," ujar Eva Manurung, dikutip dalam YouTube Reyben Entertainment.

Eva Manurung dan Jordan Ali

"Belum tentu juga semua menerima, ada banyak di luar sana yang memahami," sambungnya.

Lebih lanjut, Eva pun mengatakan bahwa tak ada yang salah atas hubungan yang terjalin antara dirinya dengan Jordan Ali. Pasalnya, ia tidak mengambil suami orang.

"Yang jelas saya tidak mengambil suami orang, Jordan tidak mengambil istri orang," tegasnya.

Sementara itu, soal perbedaan usia, Eva mengatakan bahwa hal tersebut seharusnya bukanlah masalah besar. Mengingat, bukan hanya dirinya dan Jordan saja yang menjalani hubungan dengan perbedaan usia cukup jauh.

Oleh karena itu, Eva pun berharap agar anak-anaknya bisa mengerti keputusannya.

Halaman:
1 2
