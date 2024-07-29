Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |13:06 WIB
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat (Foto: Instagram/virgoun_)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli sudah memperbolehkan Virgoun untuk bertemu dengan tiga buah hatinya. Hal tersebut terjadi usai Virgoun memenuhi syarat yang sempat diajukan olehnya sebelum bertemu anak.

Salah satu syarat yang diajukan Inara yaitu Virgoun harus bertemu ustaz pasca bebas dari rehabilitasi narkoba.

Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat (Foto: Okezone)


"Ya, salah satunya ya temuin ustaz sih," kata Inara Rusli di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sebab menurut Inara dengan bertemu ustaz, Virgoun bisa mendapatkan masukan-masukan positif.

"Karena kan ya sebagai seorang muslim, biar, apa ya istilahnya, biar ada yang menuntun lagi lah, biar ke jalan yang lurus," ungkap Inara Rusli.


Perempuan 31 tahun itu juga mengatakan bahwa Virgoun sudah bertemu anak untuk kedua kalinya setelah bebas. Pertemuan kedua mereka dilakukan di kawasan Bintaro.

"Ini mau ada kelas bahasa Arab di daerah Bintaro, jadi ya sekalian aja deh. Dan juga memang kebetulan Daddy-nya mau ketemu sama Starla, sama adik-adiknya nanti di sana, jadi ya sekalian aja," pungkas Inara Rusli.

 

