Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |19:17 WIB
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Virgoun Last Child alias Virgoun baru-baru ini membuat heboh terkejut. Usai bercerai dari Inara Rusli, vokalis band Last Child itu diduga memamerkan kekasih barunya, Luna Alhamdi Putri.

Hal ini bermula dari foto-foto kedekatan Virgoun dengan Luna yang beredar luas di media sosial. Terlihat Luna dan Virgoun juga nampak mesra berdua saat berpose bersama.

Virgoun sendiri merupakan mantan suami artis, Inara Rusli. Keduanya memutuskan bercerai setelah Virgoun kepergok berselingkuh dari Inara.

Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru

Karier Virgoun Last Child

Penyanyi yang memiliki nama lengkap Virgoun Teguh Putra itu lahir di Bekasi pada 26 September 1986. Virgoun merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. 

Semenjak kecil Virgoun tumbuh dalam keluarga broken home di mana ayah dan ibu Virgoun sudah berpisah. Ibunya bernama Eva Manurung dan kakak perempuannya bernama Febiana.

Virgoun pun dikenal sebagai seorang musisi setelah dirinya bergabung dengan grup musik Last Child. Sebagai vokalis, Virgoun juga turut menulis lagu-lagu untuk grup band-nya dan meledak di pasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484/virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186419/virgoun-gCzZ_large.jpg
Virgoun Gerak Cepat Amankan Anak usai Skandal Perzinaan Inara Rusli Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186170/virgoun-Ifnv_large.jpg
Virgoun Diduga Penyebar Video Syur 2 Jam Inara Rusli dan Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041052/virgoun-GYFb_large.jpg
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement