Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru

Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru (Foto: IG Virgoun)

JAKARTA - Musisi Virgoun Last Child alias Virgoun baru-baru ini membuat heboh terkejut. Usai bercerai dari Inara Rusli, vokalis band Last Child itu diduga memamerkan kekasih barunya, Luna Alhamdi Putri.

Hal ini bermula dari foto-foto kedekatan Virgoun dengan Luna yang beredar luas di media sosial. Terlihat Luna dan Virgoun juga nampak mesra berdua saat berpose bersama.

Virgoun sendiri merupakan mantan suami artis, Inara Rusli. Keduanya memutuskan bercerai setelah Virgoun kepergok berselingkuh dari Inara.

Karier Virgoun Last Child

Penyanyi yang memiliki nama lengkap Virgoun Teguh Putra itu lahir di Bekasi pada 26 September 1986. Virgoun merupakan anak terakhir dari dua bersaudara.

Semenjak kecil Virgoun tumbuh dalam keluarga broken home di mana ayah dan ibu Virgoun sudah berpisah. Ibunya bernama Eva Manurung dan kakak perempuannya bernama Febiana.

Virgoun pun dikenal sebagai seorang musisi setelah dirinya bergabung dengan grup musik Last Child. Sebagai vokalis, Virgoun juga turut menulis lagu-lagu untuk grup band-nya dan meledak di pasaran.