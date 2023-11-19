Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eva Manurung Pacari Berondong, Inara Rusli: Umur Segitu Memang Lagi Gemas-Gemasnya

Andrean Pulungan , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |07:27 WIB
Eva Manurung Pacari Berondong, Inara Rusli: Umur Segitu Memang Lagi Gemas-Gemasnya
Eva Manurung pacari berondong, Inara Rusli beri tanggapan. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli memberikan tanggapan menggelitik terkait hubungan asmara mantan mertuanya, Eva Manurung dengan pesinetron Jordan Ali yang lebih muda 23 tahun. 

“Ya enggak tahu, umur segitu memang lagi gemas-gemasnya. Biasanya, gedenya cakep,” ujar ibu tiga anak itu sambil tertawa seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Minggu (19/11/2023).

Inara Rusli menambahkan, “Ya kan selera orang memang beda-beda. Mungkin, ehem (Eva Manurung) sukanya (pria) yang fresh from the oven (lebih muda).” 

Pernyataan Inara Rusli tentang Eva Manurung itu pun ramai ditanggapi warganet. Mereka menilai, mantan istri Virgoun itu tak seharusnya mengomentari permasalahan percintaan mantan ibu mertuanya. 

“Inara kelihatan juga sifat jeleknya. Orang mah tinggal bilang saja no comment. Jangan ditanggapi lah sama bae elu kayak dia,” kata akun TikTok MomsAzkei.

Eva Manurung pacari berondong, Inara Rusli bereaksi. (Foto: Selvianus/MNC Portal Indonesia)

Akun Gracia mengatakan, “Gue kalau jadi Inara enggak akan berkomentar apa-apa.” Akun ph1el0ve menambahkan, “Lebih cakep lagi kalau jawabannya ‘no comment’ saja sambil senyum.”

Meski begitu, ada pula netizen yang menilai bahwa jawaban Inara Rusli tersebut hanya sekadar guyonan. “Dulu juga mamanya Virgoun jelek-jelekin Inara lebih parah. Inara ngomong gini saja heboh kalian,” ujar Asaaaaaaa.

1 2
