Virgoun Sudah 2 Kali Bertemu Anak Usai Bebas dari Rehabilitasi Narkoba

JAKARTA - Inara Rusli mengatakan bahwa mantan suaminya, Virgoun telah bebas dari rehabilitasi akibat kasus narkoba yang menjeratnya. Bahkan Virgoun sendiri disebut sudah sempat menemui ketiga anaknya untuk melepas rindu.



Sayangnya, Inara Rusli tidak mengetahui pasti kapan Virgoun bebas. Namun meski sudah bebas, dia menegaskan jika Virgoun masih harus menjalani rehabilitasi rawat jalan.



"Memang kebetulan Daddy-nya mau ketemu sama Starla, sama adik-adiknya nanti di sana, jadi ya sekalian aja," kata Inara Rusli di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Rupanya pertemuan itu merupakan pertemuan kedua antara Virgoun dan anak-anaknya.



"Kedua ya nak ya? Kemarin udah ya," kata Inara Rusli



"Udah," sahut Starla, putri pertama mereka.



Starla juga menyambut dengan gembira kebebasan sang ayah. Sebab kini mereka sudah bisa berkumpul bersama kembali.