HOT GOSSIP

Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |16:01 WIB
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun (Foto: IG Luna)
JAKARTA - Virgoun belakangan menjadi sorotan usai membagikan potret selfie dengan seorang perempuan yang diduga merupakan sosok yang tengah menjalin hubungan spesial dengannya. 

Dalam postingan tersebut, Virgoun terlihat menyandarkan kepalanya di dekat perempuan bernama Luna Alhamdy itu saat berselfie bersama. 

Emoji hati berwarna merah tampak tersemat di potret tersebut, yang semakin menguatkan dugaan bahwa sosok perempuan tersebut merupakan pacar barunya.

Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun

Banyak yang penasaran dengan sosok perempuan yang diduga pacar baru Virgoun itu hingga mulai dibandingkan dengan mantan istri Virgoun, Inara Rusli. 

Tak banyak informasi mengenai Luna, hanya saja di bio Instagramnya, @unaaaptr yang memiliki 78 ribu pengikut itu, Luna diketahui berprofesi sebagai seorang MC sekaligus penyanyi di salah satu klub malam

Halaman:
1 2
