HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:49 WIB
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
A
A
A

JAKARTA - Virgoun dikabarkan telah bebas dari panti rehabilitasi narkoba. Kabar tersebut bahkan dibocorkan oleh mantan istrinya, Inara Rusli.

Sayangnya, Inara tak tahu pasti kapan Virgoun resmi bebas. Hanya saja Inara Rusli mengatakan bahwa ia dan anak-anaknya akan bertemu dengan Virgoun

"Oh kurang tau kalau itu (sejak kapan rawat jalan)" kata Inara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba


"Kita habis ini mau ada kelas bahasa Arab di daerah Bintaro, jadi ya sekalian aja deh, dan juga memang kebetulan Daddynya mau ketemu sama Starla, sama adik-adiknya nanti di sana, jadi ya sekalian aja," lanjutnya.

Meski sudah bebas, Inara Rusli menyebut bahwa Virgoun masih menjalani rawat jalan.

"Bolak-balik sih, masih bolak-balik," ujar Inara Rusli.


Ibu tiga anak ini juga tidak mengetahui tempat tinggal Virgoun pasca-bebas. Ia pun baru tahun Virgoun bebas setelah mantan suaminya menghubunginya.

"Baru sih, aku baru dapet info kemarin sih. Nggak tahu, karena aku juga sampai hari ini nggak tahu tinggalnya di mana," timpal Inara.

 

