Bertabur Bintang di Jatuh Cinta Seperti di Film-film, dari Nirina Zubir hingga Julia Estelle

JAKARTA - Film Jatuh Cinta Seperti di Film-film (JCSDFF) disutradarai Yandy Laurens dan diproduseri Ernest Prakasa, akhirnya tayang serentak di bioskop pada 30 November 2023 mendatang.

Dalam konferensi pers digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023) Ernest Prakasa menyebutkan film menampilkan gambar dengan kombinasi 80 persen hitam putih dan 20 persen bewarna.

Dipersiapkan sekitar lima tahun, merupakan sebuah project di persembahkan untuk pencinta film di Tanah Air.

"Ini sudah kami persiapkan 5 tahun lalu, yang kalian lihat adalah passion project yang kami persembahkan untuk kalian semua," ujar Ernest Prakasa.