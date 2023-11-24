Film Wish Tandai 100 Tahun Walt Disney, Sentuhan Segar di Penghujung Tahun 2023

AMERIKA - Walt Disney Animation Studio kembali menghadirkan tayangan animasi terbarunya, Wish. Film tersebut sudah tayang dan bisa disaksikan pada 22 November 2023.

Perilisan Wish ini semakin spesial bertepatan dengan 100 tahun Walt Disney. Wish disutradarai oleh Chris Buck, yang juga menyutradarai beberapa film animasi Disney lainnya seperti Frozen, Tarzan dan masih banyak lagi.

Wish merupakan film animasi musikal yang menceritakan kisah Asha, seorang perempuan idealis dan cerdas yang membuat sebuah harapan yang begitu kuat. Harapan ini kemudian dijawab oleh bola kecil dengan kekuatan tak terbatas yang disebut Star.

Kemudian keduanya akan membuktikan bahwa dengan keinginan kuat dari seorang manusia, banyak hal menakjubkan yang dapat terjadi.