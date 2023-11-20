Sinopsis Film Automata, Robot yang Mengancam Eksistensi Manusia

JAKARTA - Sinopsis film Automata akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Autómata adalah film aksi fiksi ilmiah berbahasa Inggris berlatar Spanyol-Bulgaria tahun 2014 yang disutradarai oleh Gabe Ibáñez dan dibintangi oleh Antonio Banderas.

Film ini ditulis bersama oleh Ibáñez dengan Igor Legarreta dan Javier Sánchez Donate, serta dibintangi oleh Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith, Dylan McDermott, Robert Forster, dan Tim McInnerny.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 30% dari 33 kritikus yang disurvei memberikan ulasan positif untuk film tersebut; peringkat rata-rata adalah 5,27/10.

Sinopsis Film Automata

Sekitar 20 tahun sebelum cerita berlangsung, ledakan matahari menyebabkan radiasi di Bumi yang membunuh lebih dari 99% populasi dunia. Para manusia yang selamat berkumpul di jaringan kota-kota aman dan membangun robot humanoid primitif, disebut Pilgrims, untuk membantu membangun kembali dan beroperasi di lingkungan yang keras.

Robot-robot ini memiliki dua protokol yang tidak dapat diubah: mereka tidak boleh membahayakan bentuk kehidupan apapun dan tidak boleh memperbaiki, mengubah, atau mengubah diri mereka sendiri atau robot lain dengan cara apa pun. Awalnya dilihat sebagai keselamatan umat manusia, mereka dikucilkan menjadi pekerjaan manual ketika gagal menghentikan kemajuan gurun. Masyarakat telah mundur karena kurangnya teknologi selain Pilgrims, karena kurangnya pesawat terbang yang berfungsi atau transportasi lain menghentikan perjalanan, mobil menjadi barang langka, dan umat manusia berada di ambang kepunahan.

Pada tahun 2044, Jacq Vaucan—seorang penyelidik asuransi untuk ROC, perusahaan yang memproduksi Pilgrims—menyelidiki laporan dari Wallace, seorang polisi yang menembak robot yang dia klaim sedang memodifikasi dirinya. Saat Jacq mencari robot yang mereka curigai mencuri bagian, itu membawanya keluar dari kota. Ketika dia menemukannya di dalam kontainer pengiriman, robot itu membakar dirinya sendiri. Saat dia dan timnya membuka robot yang terbakar untuk melihat apa yang disembunyikannya, mereka menemukan robot itu memiliki baterai nuklir langka yang bisa menghidupkan robot secara tak terbatas. Mereka dapat menghidupkan robot sekali lagi, tetapi ketika dia bertanya mengapa robot itu membakar dirinya sendiri, robot itu kembali mati.

Jacq mengambil sisa-sisa itu dan berspekulasi kepada atasannya, Robert, bahwa mungkin ada "tukang jam", seseorang yang secara ilegal memodifikasi robot, yang melanggar protokol kedua. Dengan tidak percaya, Robert menolak kemungkinan ini tetapi menawarkan Jacq untuk pindah keluar dari kota jika dia dapat menemukan bukti. Istri hamil Jacq awalnya menolak rencananya tetapi akhirnya setuju.

Jacq dan Wallace menyelidiki sebuah rumah bordil, di mana mereka menemukan Cleo, sebuah robot yang dimodifikasi yang kemudian ditembak oleh Wallace di kakinya. Ketika Jacq memprotes, Wallace mengatakan bahwa pemilik Cleo akan membawa mereka ke tukang jam; Wallace juga mengancam akan membunuh Jacq jika dia tidak membagi hasil baterai di pasar gelap. Jacq mengikuti pemilik Cleo ke seorang tukang jam bernama Dr. Dupré, yang mengklaim tidak tahu siapa yang memodifikasi Cleo, tindakan yang akan menghancurkan CPU Cleo.

Jacq meninggalkan CPU robot yang terbakar dengan Dupré dan menawarkan untuk memberinya baterai jika dia dapat menemukan informasi tentang tukang jam tersebut. Ketika Dupré memasang CPU yang dimodifikasi di Cleo, Cleo mulai memperbaiki diri sendiri. Dupré menghubungi Jacq, yang memberitahu Robert; namun, ROC mengintersep pesan Jacq dan mengirim tim pembunuh ke laboratorium Dupré.

BACA JUGA: