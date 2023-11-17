Sinopsis Film Bohemian Rhapsody, Lahirnya Queen dan Cerita di Balik Mahakaryanya

JAKARTA - Sinopsis film Bohemian Rhapsody akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bohemian Rhapsody adalah film drama musikal biografi tahun 2018 yang fokus pada kehidupan Freddie Mercury.

Disutradarai oleh Bryan Singer dari skenario karya Anthony McCarten, dan diproduksi oleh Graham King dan manajer Queen, Jim Beach. Film ini dibintangi oleh Rami Malek sebagai Mercury, dengan Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, dan Mike Myers dalam peran pendukung. Anggota Queen, Brian May, dan Roger Taylor juga bertugas sebagai konsultan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 60% berdasarkan 419 ulasan, dan rating rata-rata 6,1/10.

Sinopsis Film Bohemian Rhapsody

Farrokh Bulsara bekerja sebagai penangan bagasi di Bandara Heathrow dan tinggal bersama orang tuanya dan saudara perempuannya. Dia pergi ke pub untuk melihat band Smile tampil. Mencari mereka setelah pertunjukan, ia bertemu dan tertarik pada Mary Austin, yang bekerja di butik Biba.

Dia kemudian menemukan drummer Roger Taylor dan gitaris Brian May dan mengetahui bahwa vokalis utama dan bassis mereka, Tim Staffell, baru saja keluar untuk bergabung dengan Humpy Bong. Farrokh menawarkan diri sebagai penyanyi pengganti dan membuat mereka terkesan dengan kemampuan vokalnya.

Farrokh mencari Mary di Biba dan mereka mulai berkencan. Band ini tampil di berbagai tempat di Inggris dengan Farrokh sebagai vokalis utama dan bassis baru, John Deacon. Farrokh mendorong mereka untuk berpikir lebih besar dan menjual van mereka untuk mendanai album rekaman. Seorang perwakilan A&R dari EMI meminta demo kepada insinyur Roy Thomas Baker.

Farrokh mengubah namanya menjadi Freddie Mercury dan memberi nama bandnya Queen. Mereka menandatangani kontrak dengan John Reid, yang mengatur tur Amerika. Paul Prenter, yang tertarik pada Freddie, mengelola jadwal harian mereka. Penampilan di Top of the Pops memberikan Queen hit pertama mereka, "Killer Queen". Freddie melamar Mary tetapi mulai mempertanyakan seksualitasnya. Pada tahun 1975, Queen merekam album studio keempat mereka, A Night at the Opera, dengan upaya besar merekam magnum opus Freddie, "Bohemian Rhapsody".

Namun, mereka keluar dari EMI ketika eksekutif Ray Foster menolak merilisnya sebagai single utama album. Freddie bersekongkol dengan DJ radio Kenny Everett untuk mengunggulkan lagu tersebut dalam programnya. Meskipun mendapat kritik, "Bohemian Rhapsody" menjadi hit global, meluncurkan Queen ke superstardom internasional. Setelah tur dunia, Freddie menjalin hubungan dengan Paul dan mengakui kepada Mary bahwa dia biseksual. Mary menyanggahnya bahwa dia gay dan mereka membatalkan pertunangan tetapi tetap menjadi teman dekat.