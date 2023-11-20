Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Kung Fu Yoga, Aksi Kocak Jackie Chan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:35 WIB
Sinopsis Film Kung Fu Yoga, Aksi Kocak Jackie Chan
Sinopsis Film Kung Fu Yoga (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Kung Fu Yoga akan dibahas dalam artikel berikut ini. Kung Fu Yoga adalah film komedi petualangan aksi Tiongkok tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Stanley Tong dan dibintangi oleh Jackie Chan.

Film ini juga dibintangi oleh aktor Tiongkok Aarif Rahman, Lay Zhang, dan Miya Muqi, serta aktor India Disha Patani, Sonu Sood, dan Amyra Dastur. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 48%, berdasarkan 23 ulasan kritikus.

Sinopsis Film Kung Fu Yoga

Jack adalah seorang profesor arkeologi terkenal di Museum Prajurit Terracotta di Xi'an, yang bekerja sama dengan profesor muda India, Ashmita, dari Institut Museum Nasional di Rajasthan untuk menemukan harta karun Magadha yang hilang di Tibet. Tim mereka, Jones Lee, Xiaoguang, Kyra, dan Noumin, menemukan harta karun di bawah danau yang membeku menggunakan teknologi modern, tetapi mereka diganggu oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Randall yang mencuri harta karun tersebut dan meninggalkan mereka untuk mati di sana.

Sinopsis Film Kung Fu Yoga, Aksi Kocak Jackie Chan

Dalam kekacauan itu, Jones, yang lebih merupakan pemburu harta karun daripada seorang ahli arkeologi, membawa pergi sebuah artefak berlian. Tim Jack dan Ashmita berhasil melarikan diri dari gua es di bawah tanah melalui suatu celah.

Dua minggu kemudian, artefak berlian seberat 212 karat muncul di Dubai untuk dilelang di pasar gelap. Untuk menyelamatkan pekerjaannya, Jack berusaha untuk mendapatkan kembali artefak tersebut dengan bantuan seorang teman kaya. Jack memenangkan lelang tersebut, tetapi Randall kembali dengan anak buahnya yang menyebabkan kejar-kejaran mobil dengan kecepatan tinggi melalui kemacetan lalu lintas di Dubai. Dalam kejar-kejaran tersebut, Ashmita merebutnya dari mereka. Jack menyelidiki keberadaan Ashmita dan menemukan bahwa dia bukanlah siapa yang dia klaim sebelumnya, tetapi merupakan keturunan termuda dari kerajaan Magadha.

Ashmita menjelaskan bahwa artefak berlian tersebut dikenal sebagai "Mata Dewa Shiva" dalam kronik keluarganya dan merupakan kunci untuk harta karun yang sangat besar yang tersembunyi di suatu tempat. Ashmita meminta Jack untuk membantunya menemukan harta karun sebenarnya dan melindunginya dari tangan-tangan yang salah.

Mereka kemudian menemukan bahwa artefak berlian merupakan bagian dari sebuah tongkat kerajaan yang membuka ruang peta yang dibangun menggunakan vastu shastra dan posisi astronomi dari periode tersebut di bagian tertutup dari sebuah kuil suci. Randall menculik Jack dan Ashmita, di mana dia menuntut untuk menemukan harta karun untuknya karena harta itu milik keluarganya. Mereka semua bersama-sama menemukan ruang peta yang ternyata merupakan ruang teka-teki di mana satu langkah yang salah bisa mengancam nyawa.

Halaman:
1 2
