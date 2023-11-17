Spotify Wrapped Live Indonesia 2023 Tayang Live di RCTI 30 November Mendatang

JAKARTA - RCTI dan aplikasi RCTI+ akan menghadirkan Spotify Wrapped Live Indonesia 2023 pada 30 November mendatang pukul 21.30 WIB. Acara ini dibuat untuk mengungkap bagaimana masyarakat Indonesia mendengarkan dan menemukan konten audio sepanjang tahun 2023 ini.

Menariknya, acara ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Spotify untuk menampilkan kampanye tahunannya, Wrapped, di Indonesia melalui siaran langsung di TV.

Acara ini akan menjadi malam perayaan bagi para artis Indonesia, yang juga turut dimeriahkan oleh penampilan memukau dari deretan artis lokal dan internasional. Sebut saja James Arthur, Mahalini, Happy Asmara, Hindia, Nadin Amizah, Anggi Marito, Andmesh, Woro Widowati, Rony Parulian, Nabila Maharani, Salma Salsabil, Feby Putri, Awdella, Aziz Hedra, Nadhif Basalamah, Duo Anggrek, hingga Nyoman Paul.

Siaran langsung acara ini juga akan dipandu oleh Vidi dan Ayu Dewi. Tentunya acara ini juga akan dipenuhi berbagai kejutan untuk para penonton.

"Kami senang sekali dapat menghadirkan ‘Spotify Wrapped Live Indonesia 2023’ di layar kaca, menjangkau penonton di seluruh Indonesia sembari mengumumkan hasil Wrapped tahun ini," ujar Gautam Talwar selaku General Manager Spotify Asia Pasifik.

"Wrapped merupakan perayaan bagi para artis, album, lagu, dan podcast terbaik yang menunjukkan tren penggemar di Indonesia dalam menikmati dan mengeksplorasi konten audio di tahun 2023. Siaran langsung ini akan menampilkan kreator Indonesia yang bertalenta, sebagai wujud komitmen Spotify," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Sales & Marketing PT. MNC Tbk, Tantan Sumartana, merasa terhormat bisa berkolaborasi dengan Sportify. Mengingat, RCTI sendiri memiliki kontribusi untuk perkembangan industri musik di Tanah Air.

"Merupakan sebuah kehormatan bagi RCTI untuk berkolaborasi dengan Spotify, platform audio terdepan di dunia. Sebagai jaringan televisi swasta pertama di Indonesia, RCTI berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perkembangan industri musik tanah air," jelas Tantan Sumartana.

"Salah satu cara untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan mendukung acara-acara yang ditujukan untuk para musisi dan penggemar musik Indonesia, seperti ‘Spotify Wrapped Live Indonesia 2023’," sambungnya.